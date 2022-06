Puma nouvel équipementier du Mans Sarthe Basket (qui met un terme à son contrat avec SKILLS avant la fin)

Hier, le club de basket du Mans Sarthe Basket (MSB) a officialisé la signature d’un nouveau contrat équipementier avec Puma.

Après le club féminin de Bourges il y a un an, la marque allemande poursuit son implantation dans le basket hexagonal avec ce nouveau contrat signé avec le club de Betclic Elite.

Dans le détail, le contrat signé entre Puma et le Mans est d’une durée de 5 saisons, soit jusqu’en 2027.

En tant qu’équipementier officiel du club sarthois, Puma succède à la marque locale SKILLS qui était sous contrat depuis 2020. Précisons que le MSB a précisé « mettre un terme avec un an d’avance à son contrat avec son équipementier SKILLS, en raison d’une opportunité exceptionnelle avec un autre partenaire. »

Un équipementier français qui a été salué par le club. « Au cours de ces deux saisons, le MSB aura profité de cette créativité pour proposer, par exemple, une tenue de match monochrome inédite, une tenue spéciale Noël inspirée des « pulls moches de Noël » revendue ensuite au profit du Secours Populaire, une tenue spéciale « Ukraine » en soutien aux populations touchées par la guerre à travers une tombola pour la Croix Rouge Française, ou encore 6.000 tee-shirts oranges réalisés en quelques jours pour clôturer la saison 2022. Le Mans Sarthe Basket tient à remercier sincèrement toute l’équipe SKILLS et son dirigeant David Péan pour cette belle collaboration, et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Pour rappel, Puma est de retour sur le marché du basketball depuis 2018 et la signature de quelques joueurs NBA (DeAndre Ayton, Marvin Bagley, LaMelo Ball,…) et l’implication d’un certain Jay-Z. L’été dernier, Puma est également devenu partenaire du joueur français Killian Hayes.