Au Racing Club de Lens, les joueurs sont également acteurs pour les besoins des sponsors

Pour mettre en avant ses sponsors, le Racing Club de Lens n’hésite pas à mettre en scène ses joueurs dans des campagnes de « brand content ».

Depuis de nombreuses années et face aux enjeux d’images et de sponsoring, le métier de footballeur professionnel s’est étoffé. Outre les entraînements et les matchs officiels, les effectifs des clubs sont sollicités afin de participer à de nombreuses campagnes promotionnelles des partenaires. Avec plus ou moins d’entrain.

« Les joueurs au club s’y prêtent volontiers » nous précise Benjamin Parrot, Directeur Marketing et Communication du Racing Club de Lens. « On a la chance d’avoir un groupe qui a des valeurs d’authenticité et de proximité dont les activations sont finalement le reflet. »

Récemment, Boulanger et le RC Lens ont tourné des caméras cachées avec Jonathan Clauss et Christopher Wooh. Deux joueurs qui se sont glissés dans la peau de vendeurs de l’enseigne.

« Notre volonté au Racing est de travailler à la manière d’une agence intégrée. L’idée est de créer, en lien étroit avec les partenaires, des activations singulières et donc marquantes. Et ce d’une part pour générer de la viralité pour la marque. Et d’autre part, pour que les joueurs participent à des opérations différenciantes, en harmonie avec leur personnalité » ajoute celui qui a rejoint les Sang & Or il y a quelques mois en provenance du Stade de Reims, club dans lequel de nombreuses activations ont été produites.

En produisant du contenu avec ses partenaires, le club parvient à proposer du « brand content » original qui sera consommé par les supporters du club sur les différentes plateformes digitales.

Outre cette caméra cachée pour Boulanger, le RC Lens a également lancé la saison 2 d’un « Dîner presque Lensois » avec Auchan? Une activation inspirée de la célèbre émission TV « Un dîner presque parfait ».

Il y a quelques jours, le Racing Club de Lens a également mis en scène Jonathan Gradit « La perceuse » et Kevin Danso « La scie sauteuse » dans une vidéo pour Brico Dépôt.

Partenaire de la transformation écologique du RC Lens, Veolia a également eu les honneurs d’une vidéo promotionnelle mettant en scène le gardien Jean-Louis Leca ou encore l’entraîneur Franck Haise.