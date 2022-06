Les franchises sportives américaines sont-elles de bons investissements?

En cette période économique tumultueuse, les investisseurs ont besoin de prévisibilité et de stabilité. Investir dans une franchise aux USA est donc une opportunité d’investir dans des affaires qui fonctionnent depuis des décennies et dans des équipes sportives qui sont toujours populaires aujourd’hui. Ce type de marché compte des clients exceptionnellement fidèles : les supporters. La plupart des investisseurs considèrent cela comme une valeur attrayante.

En réalité, la taille du secteur du sport et de ses industries connexes, telles que les fabricants d’équipement sportif et les conglomérats médiatiques, est montée en flèche au cours des dernières décennies. Voici de nombreux avantages et inconvénients de l’investissement dans le sport professionnel.

Les principaux avantages de l’investissement dans les franchises sportives américaines

En économie, la demande fait référence à la capacité et à la volonté d’acheter des produits et des services. Le savoir-faire des grandes ligues sportives, des équipes professionnelles et universitaires et de leurs supporters est particulièrement impressionnant. Cela implique que leur argent suivra fréquemment leurs sentiments.

Même au niveau international, tout est devenu plus facile pour attirer des consommateurs. La demande d’ESTA pour les États-Unis, mise en place en 2009, a largement facilité l’afflux de touristes européens ou asiatiques avides de sport US.

En général, la NFL (National Football League) recherche une base de consommateurs plus aisés et plus capables de dépenser des milliers d’euros pour un seul match de football. Les jeunes transforment également tout leur espace de vie en véritables fan-clubs virtuels dédiés à leurs équipes préférées. Les sports universitaires et professionnels se sont adaptés avec succès à notre environnement technologique en constante évolution.

Pour obtenir plus de bénéfices et contrôler son produit, la NFL a lancé son propre système de télévision plutôt que de partager les revenus publicitaires avec d’autres réseaux. Les réseaux exigent des prix supérieurs que leurs fidèles consommateurs ainsi que les publicitaires acceptent de payer.

Parmi les avantages des grandes ligues sportives, citons le manque de concurrence. Selon les économistes, les barrières à l’entrée sont excessivement élevées par rapport au nombre de rivaux qui tentent d’entrer sur le marché. Bien que certaines ligues sportives soient protégées par des règles anticoncurrentielles, les efforts destinés à les remettre en cause sont rares et infructueux.

Les obstacles à l’investissement dans les franchises sportives aux USA

Des inconvénients peuvent toutefois se manifester. L’économie a une influence sur la demande de loisirs et de divertissement sportif. Après la crise du Covid, les conditions économiques se sont détériorées et, par conséquent, la demande de divertissements sportifs a chuté.

Ces dernières années, de nombreux matchs sportifs ont été reportés ou annulés en raison de l’épidémie de COVID-19, qui a empêché de nombreuses arènes sportives d’accueillir les supporters en personne.

Cependant, bien que de nombreuses personnes estiment que le sport est un intérêt amusant qui peut être généralement pratiqué lorsque l’on dispose d’argent, d’autres le considèrent comme un passe-temps coûteux.

Selon les économistes, la demande d’activités sportives est élastique. Si les revenus d’une personne augmentent ou si le prix des articles baisse, la demande de billets de marchandises ou de ventes à la carte diminuera considérablement. Les investisseurs doivent également être conscients des aspects humains qui constituent un risque pour l’entreprise au même titre que les causes ou les événements extérieurs.

Chaque jour, les nouvelles sportives sont plus ridicules ou incroyables que les précédents. Ainsi, des allégations de violences sexuelles sur des enfants portent non seulement atteinte à la réputation de leur établissement, mais ont également un impact considérable sur les ventes de vêtements. D’autres incidents impliquent des joueurs de la NBA qui entrent dans la foule et se battent avec les spectateurs, ce qui nuit à l’image de marque de la NBA.

En outre, la cupidité est omniprésente dans ces secteurs d’activité. Les célébrités présentes dans ces ligues réalisent des gains nettement supérieurs à ceux de l’individu moyen. L’objectif ici est de montrer que les investisseurs rencontrent dans ces entreprises des dangers qui ne sont pas communément liés intrinsèquement à l’activité économique de la franchise.

Conclusion

Les investissements dans les franchises américaines de sport et les activités annexes qui profitent de l’industrie du sport, qui représente un chiffre d’affaires considérable, sont une proposition tentante et rentable.

En raison de la forte demande, de la puissance et de la rareté des adversaires, les grandes organisations et équipes sportives jouissent d’une immense popularité et d’un grand succès. Chacune de ces entreprises a des problèmes uniques. Réfléchissez à la possibilité de financer les nombreux services qui appuient l’équipe préférée, tels que les sièges VIP ou d’autres événements, en fonction du budget disponible.