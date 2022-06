Un casting XXL dans la nouvelle campagne rétro-futuriste de Puma pour promouvoir la sneakers « Slipstream »

Hier, Puma a annoncé la sortie d’une nouvelle édition de sa sneakers « Slipstream » datant de 1988. Pour cette version 2022, la marque a décidé de sortir l’artillerie lourde côté marketing et communication.

Dans son spot promotionnel dédié, Puma met en scène 12 ambassadeurs de la marque (sportifs, chanteurs, influenceurs,…).

Au casting, on retrouve ainsi Neymar Jr, Kingsley Coman, Memphis Depay, LaMelo Ball, Armand Duplantis, Gianmarco Tamberi, Romeo Beckham, Danna Paola, Pamela Reif, Nessi, Just Riadh, Imenella et Don Strapzy.

« Puma nous a demandé une campagne qui saura séduire les Sneakerhead nés après 2000 »

Une campagne mondiale rétro-futuriste conçue par l’agence française LAFOURMI. Le film a lui été réalisé par Frédéric de Pontcharra.

« Puma nous a demandé une campagne qui saura séduire les Sneakerhead nés après 2000, qui ont baigné dans la culture sneaker depuis toujours. Une cible exigeante, pas toujours sensible à l’exercice publicitaire car sur-exposée à celle-ci » explique Jordane Rabute, Directeur des stratégies LaFourmi, dans un communiqué. « On voulait faire écho à leur envie de faire bouger les choses, le style, la culture, les valeurs, qui vont souvent beaucoup plus vite que la société. Puis il y avait ce mot “Slipstream” le courant laissé par les Formule 1 et les navettes spatiales par leur vitesse. »

Bien évidemment, les principaux ambassadeurs de Puma ont partagé cette campagne et la nouvelle basket Slipstream sur les réseaux sociaux.

Une sneakers vendue en 4 coloris au prix de 110 euros.