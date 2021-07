Le RC Lens dévoile ses nouveaux maillots 2021-2022 conçus par son nouvel équipementier Puma

Cette semaine, le Racing Club de Lens a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2021-2022.

Comme nous vous l’annoncions en février dernier et confirmé il y a quelques semaines, Puma est le nouvel équipementier des « Sang et Or » en remplacement de Macron.

Pour accompagner la présentation des nouveaux maillots, Puma et le RC Lens ont décidé de mettre en scène la ferveur du stade Bollaert, le « cœur » de toutes les émotions. Un mot que la marque et le club ont choisi de mettre en avant dans leur vidéo de présentation.

Si Puma a fait appel à Eric Di Meco pour le nouveau maillot de l’OM, la marque a choisi pour Lens de faire appel à un autre Eric, Sikora, ancien joueur du RC Lens et actuel entraîneur des U19.

Pour le nouveau maillot domicile 21-22 du RC Lens, Puma mise sur les couleurs traditionnelles du club et une diagonale qui fait ressortir le logo du club. Un jersey réhaussé par de légères bandes verticales rouges et un col et des bords de manches de couleur noir.

Pour le nouveau maillot extérieur, Puma s’est inspiré « des premières couleurs du club, le vert et le noir ».

Quels sponsors sur le maillot des joueurs du RC Lens ?

Concernant le sponsoring, Auchan reste le sponsor maillot face principal du club pour la saison à venir.

Un maillot qui sera complété sur les pockets par Smart Good Things, Groupe Lempereur et Aushopping NOYELLES sur la manche gauche. Au bas du dos, c’est Winamax qui s’affichera comme sponsor des Sang et Or.

Un nouveau maillot du RC Lens que l’on retrouve dans la dernière vidéo du club annonçant l’arrivée Deiver s’inspirant du dessin animé Denver le dernier dinosaure.