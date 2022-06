Le dispositif de la chaîne L’Equipe qui diffuse en clair les 24 Heures du Mans 2022 (presque en intégralité)

Détenteur des droits de diffusion en clair des 24 Heures du Mans jusqu’en 2023, la Chaîne L’Equipe sera de nouveau au coeur de l’action pour cette édition 2022.

Au total, la chaîne promet 28 heures de direct et 60 personnes de sa rédaction mobilisées.

A partir du samedi 11 juin à 8h00, la chaîne L’Equipe proposera les courses supports mais également les rediffusions des séances d’essais, de qualifications et bien sûr l’hyperpôle, tout en ayant un oeil sur le warm-up.

La quasi intégralité de la course en direct

A 13h30, le direct proposera aux téléspectateurs de se plonger tranquillement dans la course avec les derniers préparatifs, la remontée de grille, l’arrivée du drapeau et les hymnes, avant le départ de la course prévue à 16h. Le lendemain, la Chaîne L’Equipe conservera l’antenne pendant 2 heures après l’arrivée de la course prévue également à 16h afin de couvrir les podiums, les réactions de pilotes, l’émotion dans les stands…

Précisons que la Chaîne L’Equipe ne diffuse pas la course des 24 Heures du Mans 2022 en intégralité, il y aura une parenthèse football à 20h45 avec le match de Ligue des Nations entre l’Angleterre et l’Italie. Entre 01h30 et 05h30, la chaîne diffusera également des combats d’UFC classiques.

🏎️ La plus grande course automobile d’endurance, c’est ce week-end et c’est en direct sur la chaine L’Équipe ! 📺 Rendez-vous dès 8h samedi pour les 24 heures du Mans, avec un dispositif exceptionnel tout le week-end ! #LeMans24 #lequipeAUTO pic.twitter.com/XbXQX03daQ — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) June 9, 2022

Concernant l’équipe éditoriale, la Chaîne L’Equipe fera appel à Messaoud Benterki en tant que « chef d’orchestre ». Les commentaires seront assurés par Paul Petit, Stéphane Richelmi, Thibaut Villemant et Thomas Laurent accompagnés d’Adrien Paviot, Éric Celis et Tom Dillmann. « Mylène Dorange et Hayley Edmonds complèteront l’équipe et recueilleront les confidences des pilotes et de leurs équipes et emmèneront les téléspectateurs à l’intérieur du secret des stands. France Pierron ira quant à elle dans les coulisses de la plus grande course du monde et à la rencontre des spectateurs massés autour du Bugatti » ajoute le communiqué.

Pour rappel, Eurosport co-diffuse également les 24 Heures du Mans avec de son côté l’intégralité de la course.