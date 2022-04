Offre Apprentissage : Chargé.e de mission Sport Entreprise et Evénementiel – Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes

LA STRUCTURE

Le Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes est une association, organe décentralisé du Comité National Olympique et Sportif Français, qui a pour objet de préserver les valeurs olympiques et de promouvoir la pratique sportive sur son territoire.

Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes dans sa fonction de « Tête de Réseau » du Mouvement Sportif (en lien avec le CNOSF et les CDOS de la région) fédère plus de 90 Ligues et Comités Régionaux (adhérents), 450 Comités Départementaux et environ 21 000 clubs.

Le programme du CROS Auvergne-Rhône-Alpes tend à satisfaire plusieurs grands objectifs afin d’assurer un développement durable des activités sportives dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes :

– La structuration du secteur associatif ;

– L’ancrage territorial des projets sportifs ;

– La dimension éducative et sociale du sport.

LES MISSONS EN BREF

Mission 1 – Développer le projet sport entreprise

Mission 2 – Soutenir le pilotage des grands événements du CROS

Mission 3 – Promouvoir et développer le fonds de dotation

LES MODALITES

Contrat apprentissage : 24 mois

Date limite de candidature : 4 mai 2022

Début : 1er septembre 2022

Lieu de travail : Lyon (69)

Processus de Recrutement

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président du CROS

Date limite de dépôt des candidatures : 4 Mai 2022

Dates prévisionnelles d’entretien : 10 Mai 2022, après-midi

Date de signature du contrat : au plus tard le 30 Juin 2022

Date de prise de poste souhaitée : 1er septembre 2022

Par mail : thierrypeysson@franceolympique.com