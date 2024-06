Offre de Stage – Assistant(e) Chef(fe) de Projet Account Management – SPORTFIVE (Stade Français Paris)

À PROPOS DE SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif qui fournit des solutions axées sur le client et basées sur la confiance et la transparence, une expérience approfondie de l’industrie et un réseau mondial, de l’innovation, du digital et de la data intelligence. SPORTFIVE connecte de manière stratégique et créative les marques, les ayants-droit, les plateformes médias et les fans afin de créer et activer des partenariats dans le sport.

Tout en créant de la valeur et de la croissance à long terme pour tous, SPORTFIVE conduit souvent l’industrie du sport vers l’avenir grâce à ses solutions digitales innovantes et vise ainsi à être le partenaire le plus progressif et le plus respecté dans le sport.

En France, SPORTFIVE est l’agence commerciale et marketing d’ayants-droits majeurs, générant entre autres un tiers des revenus sponsoring de la Ligue 1. Les partenariats exclusifs avec des ayants-droits comprennent notamment : Olympique Lyonnais, LOSC Lille, RC Lens, AS Saint-Etienne, AJ Auxerre et Valenciennes FC en football, Stade Français en Rugby et la League of Legends European Championship pour Riot Games en esport.

L’agence aide divers autres ayants-droit à internationaliser leur marque en Europe et dans le monde, négocie de précieux partenariats et conseille également diverses marques de premier plan dans l’activation de leur partenariat. En outre SPORTFIVE commercialise les packages VIP des plus grands évènements sportifs et musicaux français (Stade de France, UEFA Euro 2024, RWC 2023, etc…).

SPORTFIVE opère grâce à un réseau de plus de 1.200 experts locaux connectés basés dans 15 pays à travers le monde, présents dans le football, l’olympisme, le rugby, le golf, l’esport, les sports automobiles, le handball, le tennis, le football américain, le basket-ball, le hockey sur glace, les événements multisports et bien d’autres encore.

Missions

– Assurer le Servicing, en support du chef de projet, l’activation et la livraison des prestations des partenaires du Stade Français Paris, dans le respect des règles internes et des directives qui lui sont données ;

– Aider à élaborer, développer et assurer la mise en œuvre des produits marketing et prestations de Servicing susceptibles d’être commercialisés et/ou exploités par le Stade Français Paris ;

– Assurer le suivi de la livraison des droits de chacun des partenaires du club ;

– Contribuer à assurer, dans le cadre des commercialisations précitées, les objectifs, sous objectifs et objectifs intermédiaires économiques prévus au titre de chaque saison sportive et/ou période donnée ;

– Être force de proposition en termes d’idées d’activations à proposer aux partenaires du club ;

– Assurer la gestion, la coordination et la bonne exécution des dispositifs contractuels et opérations marketing des partenaires du SFP ;

– Assurer la bonne exécution, d’une part, de tous les contrats de régie publicitaire et/ou de concession marketing qui lient SPORTFIVE aux titulaires des droits marketing concernés (club ou autre) et, d’autre part, de tous les engagements souscrits auprès des clients.

Profil

– Formation bac+4/5 Ecole de Commerce spécialisation Marketing, Communication ou équivalent universitaire

– Une spécialisation et/ou une première expérience/stage dans le domaine du « marketing sportif » serait un plus

– Grande capacité d’adaptation, d’écoute et de compréhension des enjeux des marques nécessaire.

– Excellent relationnel, résistance à la pression et sens du service. Autonome, réactif, créatif et innovant.

– Maitrise des outils de bureautique : Word, Excel, PowerPoint. La Maitrise d’outils créatifs est un plus.

– Anglais indispensable

– Grand intérêt pour le sport, le rugby particulièrement, notamment du point de vue des fans et des supporters.

Conditions de stage

– 6 mois à partir du 02/09/2024

– Lieu : Stade Jean Bouin, Paris 16ème

– Rémunération : 800€ brut/mois

– Tickets restaurants : 10,50€ / jour travaillé

– Indemnité de transport à hauteur de 50%

– Avantages salariés (remises, …)