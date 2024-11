Offre de Stage : Assistant(e) chef(fe) de projet – Willie Beamen

L’agence Willie Beamen

Fondée il y a plus de 10 ans, Willie Beamen est une agence de communication parisienne indépendante.

Avec tous les services d’une agence classique (planning stratégique, pôle créatif, pôle production et service commercial), l’agence se distingue de ses concurrents par deux fortes singularités :

1. L’agence est indépendante et “à taille humaine”.

Avec une vingtaine d’employés, nous sommes une équipe soudée, agile et réactive. Chaque collaborateur, quel que soit son poste, joue un rôle déterminant dans l’avancée et la réussite de nos projets.

2. Nous avons un ancrage fort dans le sport.

Le sport représente aujourd’hui – et à fortiori au lendemain de ce que nous avons vécu avec les Jeux de Paris 2024 – un levier culturel clé de communication pour les marques. Des fondateurs aux employés, nous avons tous en commun d’être animés par la passion du sport et de ses valeurs.

Nous avons ainsi un portefeuille varié de clients (adidas, Toyota, Coca-Cola, Moët & Chandon, Unibet, Lidl, FFF, PSG, Surfrider Foundation…) ayant tous en commun d’avoir – de près ou de loin – un lien avec le sport.

La rigueur stratégique, l’exigence créative et le kraft d’exécution sont toujours au cœur de toutes nos réalisations.

Nous délivrons des campagnes, des contenus et des expériences qualitatives et impactantes qui font sens pour les marques et leurs audiences comme pour les sportifs et entités sportives avec lesquels nous travaillons.

Quelques unes de nos réalisations récentes :

>Campagne JOP 2024 : https://www.willie-beamen.com/projet/adidas/

>Campagne M&C x Roger Federer https://www.willie-beamen.com/projet/moet-chandon/

>Docu sur la santé mentale dans le sport https://www.willie-beamen.com/projet/strong/

Et le reste ici : https://www.willie-beamen.com/

Le poste d’Assistant(e) Chef(fe) de projet

Les missions :

Assurer la veille créative / les benchmarks publicitaires

Aider à la préparation des supports de présentation

Participer à l’organisation des tournages (coordination & logistique)

Assurer le suivi des plannings et des budgets

En fonction de l’actualité des sujets et du niveau d’expérience / d’autonomie, la gestion “en direct” de certains projets côté clients et/ou partenaires sportifs ainsi que la présence sur les tournages peut également faire partie du cadre des missions

Profil recherché :

Formation bac +3 minimum / Écoles de Commerce, de Communication ou Universités

Bonne maîtrise du pack office, du français (présentation orale, rédaction de mails et de présentations) et de l’anglais (écrit/oral) indispensables

Rigueur / esprit d’analyse, de synthèse et d’équipe / curiosité

Une première expérience professionnelle via des stages/alternances dans le milieu de la publicité, de la création et/ou de la production est un plus

L’appétence pour le monde du sport dans sa dimension culturelle et pour ses valeurs est évidemment aussi un plus (pas besoin d’être un brute de sport, l’envie d’avoir une expérience et d’apprendre un des métiers de la communication reste une priorité).

Type de contrat :

Stage de 6 mois à Paris 8ème / 4 jours de présentiel + 1 jour de TT (le vendredi)

Rémunération légale

Indemnité transport

Début de stage en janvier 2025

Contacts :

CV + LM à envoyer à jtrinquier@willie-beamen.com & acosse@willie-beamen.com