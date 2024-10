Offre Emploi : Chargé(e) de communication et sponsoring – Groupama

Au sein de la Direction de la Communication Groupe, le Département Sponsoring pilote la stratégie sponsoring de Groupama notamment dans le cyclisme. Avec le partenariat de l’Equipe cycliste Groupama-FDJ en porte étendard, Groupama développe un programme d’activation global dans le cyclisme.

Sous la responsabilité du responsable du département, vous intégrerez l’équipe en charge de concevoir et d’animer cette stratégie dans le cyclisme avec comme principales missions :

Dans le cadre du programme développé par Groupama dans le cyclisme :

• Contribuer à la réflexion stratégique du programme cycliste de Groupama;

• Participer au déploiement opérationnel de cette stratégie en assumant la gestion d’une partie des activations retenues;

• Définir et mettre en œuvre le plan de communication, les actions et supports associés;

• Assurer le pilotage, la mise en place, le planning, le suivi budgétaire et juridique des activations;

• Evaluer les activations et recommandations.

Dans le cadre du poste et des missions, il sera également demandé d’intervenir sur les missions suivantes :

• Maintenir un contact régulier et une coopération avec l’ensemble des parties prenantes internes et externes (entités régionales et filiales du Groupe Groupama, autres directions / départements Groupama, pôle communication de l’équipe cycliste, agences externes, …)

• Se déplacer sur quelques événements et courses cyclistes au cours de l’année pour superviser les opérations et/ou gérer les dispositifs d’hospitalités (particulièrement en juillet à l’occasion du Tour de France).

• Assurer un suivi et benchmarking des pratiques et tendances dans l’univers sport.

De formation supérieure (Master en communication ou équivalent), vous justifiez à minima de 4 ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire et d’un niveau d’anglais courant.

Une bonne connaissance des différents acteurs du marketing sportif et du sponsoring est demandée.

Votre aisance rédactionnelle et relationnelle ainsi que votre expérience en gestion de projet et en construction d’une stratégie de communication seront des atouts pour mener à bien vos missions.

Vos compétences analytiques vous permettent d’être à l’aise sur les sujets de benchmarking, reporting, recommandations.

Enfin vous avez une appétence réelle pour les médias sociaux et activations digitales.

Une curiosité pour le domaine de l’assurance et une connaissance de l’univers cyclisme sont des plus.

CONTACT : ariane.roudesly@groupama.com