Offre Emploi : Responsable clientèle – KOMIS

Depuis près de 25 ans, KOMIS se positionne comme un acteur incontournable dans la gestion de l’expérience de marques.

Les prestations s’articulent autour de 3 pôles de compétences complémentaires :

• KOMIS Events : pour répondre aux exigences techniques et événementielles des marques-clients grâce à un véritable savoir-faire en matière de logistique, de maintenance et d’exploitation ;

• KOMIS LED : pour concevoir, développer et produire des écrans et systèmes vidéo LED pertinents et impactants ;

• KOMIS Studio : pour la conception de contenu graphique, d’identité visuelle, d’animations vidéo et motion.

Les principaux partenaires et clients de KOMIS sont issus de Fédérations sportives et organismes internationaux (FFR, EPCR, World Rugby…), de ligues nationales (LNR, LFH…), de clubs professionnels (Ligue 1 et 2, Top 14, Pro D2…) mais aussi d’entreprises, de collectivités territoriales, d’agences événementielles et d’agences de communication.

Dans le cadre de l’important développement de son activité, KOMIS recrute pour son siège social situé à Montauban (82) un(e) :

Responsable clientèle (F/H)

Sous l’autorité directe du dirigeant et en coordination avec les motion-designers et responsable technique – logistique, vous intégrerez les équipes pour accompagner nos clients grands comptes pour la gestion de leurs événements et du déploiement de leurs marques, et pour contribuer au développement national et international des activités événementielles et commerciales de l’agence.

POSTE ET MISSIONS

Gestion d’un portefeuille de grands comptes pour des événements nationaux et internationaux :

• Phase de recommandation stratégique : visite sur site, coordination de projet, missions de conseil, rédaction des dossiers de propositions / offres de prix.

• Coordonner la production.

• Management et/ou coordination des équipes de pose.

• Planification et pilotage budgétaire des événements.

Reporting et bilan d’affaires du portefeuille grands comptes :

• Gestion budgétaire : suivi de la rentabilité financière ; gestion administrative et financière complète (négociation, devis).

• Gestion de la relation client.

• Etat des stocks en coordination avec les équipes techniques.

Développement des activités de l’agence et du portefeuille :

• Veille et analyse du marché, tendances et innovations.

• Mise à jour des bases de données logicielles et mapping.

• Identification de nouveaux clients potentiels, notamment les marques qui investissent dans le marketing sportif et les organisateurs d’évènements.

• Amélioration et élargissement de l’offre de services.

• Mise en place de stratégies commerciales et de développement en France et à l’étranger.

• Pilotage d’appel d’offres : veille, définition de l’approche stratégique, élaboration des réponses, coordination de l’ensemble des intervenants internes comme externes, élaboration des budgets et rétroplanning en coordination avec la direction et le responsable technique, rédaction des mémoires techniques et/ou administratifs et présentation orale.

Analyse des résultats et gestion du budget :

• Gestion des budgets grands comptes.

• Gestion de ses campagnes de prospection.

• Suivi et développement du chiffre d’affaires et réalisation des objectifs.

• Optimisation de la rentabilité.

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Ses connaissances :

• Formation BAC +3/5 en Management du sport, Ecole de commerce, de communication.

• Vous justifiez d’un minimum de 3 ans d’expériences dans le domaine du marketing sportif, commercial, en agence, institutions ou au sein des fonctions sponsoring d’un annonceur.

• Vous disposez d’un bon réseau de contacts dans le secteur du sport en France (A l’étranger et également dans le secteur de la grande distribution serait un plus).

• Anglais professionnel exigé.

• Permis B indispensable.

Ses qualités :

• Force de décision et de conviction, aptitudes commerciales.

• Ouverture et curiosité d’esprit.

• Capacité managériale, sens du travail en équipe, capacité à animer des réunions.

• Bonnes compétences rédactionnelles.

• Esprit d’analyse et de synthèse.

• Organisation et rigueur.

• Esprit d’équipe.

• Disponibilité.

CONDITIONS

• Salaire brut mensuel attractif + primes variables + commissions / objectif.

• PC et téléphone.

• Lieu de travail habituel : siège social à Montauban (82).

• Mobilité nationale et internationale en fonction des événements et RDV Clients / Prospects.

Pour postuler : compta@komis.fr