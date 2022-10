Quelques jours après l’annonce de l’attribution des Jeux asiatiques d’hiver 2029 à l’Arabie Saoudite, la Fédération Française de Ski (FFS) a réagit en publiant un communiqué engagé.

« … Nous avons pris connaissance avec sidération du projet d’organisation des Jeux asiatiques d’hiver 2029 en Arabie Saoudite… » Voici les mots forts employés par la FFS aujourd’hui. Dans un communiqué commun avec l’Association National des Maires de Stations de Montagnes, l’École du Ski Français et les Domaines Skiables de France, c’est l’ensemble du ski français qui crie son mécontentement face à ce projet. « Nous ne pouvons que dénoncer ce projet aberrant et totalement à l’opposé de ce qui est souhaitable pour la planète. »

Le ski français qui est d’ailleurs conscient des efforts écologiques à fournir et le dit clairement. « De notre capacité collective à respecter les accords de Paris (stabilisation des émissions de GES en 2050) mais aussi à gérer durablement les ressources et la biodiversité, dépendra le monde que nous léguerons à nos descendants. »

Étranges similitudes avec la Coupe du Monde au Qatar

Le rapprochement entre l’attribution de cet événement sportif et la Coupe du Monde de football au Qatar est inévitable. Comme le précise le communiqué, l’Arabie Saoudite est « un lieu naturellement pauvre en précipitations et en eau, où il n’existe à ce jour ni station ni piste de ski ». À l’image du pays qui organisera le prochain mondial de foot, les projets de construction pour accueillir ces jeux asiatiques d’hiver à Trojena sont faramineux. « En tout état de cause, ce n’est pas le chemin que nous traçons pour les stations françaises et pour le ski français. »

Ce sont les actions entreprises aujourd’hui qui feront la différence demain pour la FFS : « C’est à cette condition seulement que les générations futures pourront encore vivre avec bonheur sur notre planète et apprendre le ski. » Organiser des jeux d’hiver en plein désert n’est donc certainement pas une très bonne idée…Cette protestation suffira-t-elle à changer l’issue des Jeux asiatique d’hiver de 2029 ?

À lire aussi :