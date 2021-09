Bientôt une plateforme OTT pour le World Padel Tour en partenariat avec « LaLiga Tech »

Hier, LaLiga, la ligue de football espagnol, a présenté sa nouvelle offre de produits et services, tech et digital, à destination des acteurs du sport et de l’entertainment avec « LaLiga Tech ».

Parmi les premières collaborations, LaLiga Tech annonce un partenariat avec le World Padel Tour. Comme nous le confirme un porte-parole de LaLiga, l’accord prévoit notamment la création d’une plateforme OTT pour le circuit de padel, sport en plein essor dont les compétitions sont de plus en plus suivies à travers le monde.

Sur le mois de septembre, la chaîne YouTube du Word Padel Tour a enregistré un total cumulé de quelques 20 millions de vues grâce à la diffusion des différents tournois organisés ce mois-ci. Une chaîne YouTube qui approche désormais des 600 000 abonnés. Une communauté grandissante que compte bien monétiser à terme le World Padel Tour avec sa future plateforme OTT conçue avec LaLiga Tech.

« Cet accord nous permet de franchir une nouvelle étape dans la construction d’une audience mondiale en forte croissance ces dernières années » précise Mario Hernando, CEO du World Padel Tour. « LaLiga Tech fait preuve d’une vision complète pour créer et activer des bases de fans à l’aide de plateformes technologiques avec l’avantage d’avoir démontré son succès au sein de LaLiga »