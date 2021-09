Le Stade Français Paris signe un partenariat avec l’ESSEC Business School

La semaine dernière, le Stade Français Paris a annoncé la signature d’une Convention de Partenariat avec l’ESSEC Business School d’une durée de 4 ans.

Dans le cadre de cet accord tripartite incluant l’association « Stade Académie » récemment créée par le club de TOP 14, le Stade Français Paris devient partenaire majeur de la Chaire ESSEC Sport dédiée au Sport Business, au Management et au Leadership.

« Dans le cadre de cette convention, l’ESSEC organisera chaque année une présentation ad hoc des formations existantes en lien avec les métiers de demain, à destination des joueurs de haut niveau, des féminines élites et du staff » précise le communiqué. « Des groupes d’étudiants de l’ESSEC travailleront par ailleurs sur des axes de développement du club de la capitale ».

Les objectifs de cette Convention sont :

– Le développement et la recherche dans le domaine du Sport Business autour des thématiques liées au sport.

– La création de liens forts entre les 3 entités pour progresser et viser la pointe de l’innovation en matière d’éducation et de management

– Le rapprochement des joueurs en formation et des étudiants de l’ESSEC.

– Un accompagnement pour la reconversion des joueurs professionnels et du staff

« Ce partenariat contribuera à donner aux étudiants une compréhension du sport en tant qu’industrie mondiale complexe avec de multiples parties prenantes, et des tendances actuelles telles que les nouveaux modèles de financement, le numérique et l’e-sports » ajoute Vincenzo Vinzi, Directeur général du Groupe ESSEC. « La chaire forme également de futurs dirigeants dans différents secteurs d’activité grâce aux enseignements tirés du sport, allant du développement des forces et des valeurs individuelles à la direction efficace de groupes et d’équipes, donnant encore plus de son sens à cette collaboration entre l’ESSEC et le Stade Français Paris ».