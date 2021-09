Nomination – Sandie Tourondel rejoint Bollé Brands au poste de Global Brands Visibility Manager.

Il y a quelques jours, le groupe Bollé Brands a annoncé une rentrée stratégique avec un plan ambitieux.

Pour mener à bien ses projets, notamment d’intensifier la présence des marques du groupe auprès du grand public, Bollé Brands accueille Sandie Tourondel au poste Global Brands Visibility Manager.

L’ex du Groupe Rossignol a été recrutée avec comme mission principale d’amplifier la visibilité des 4 marques (Bollé, Cébé, Spy+ et Serengeti) à l’international en relation avec les équipes marketing, digitales, produits et ventes. « Ce recrutement s’accompagne également de l’arrivée d’une équipe de promoteurs afin de développer nos relations avec les clubs mais aussi d’effectuer des formations en magasins » précise le communiqué.

Avec un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros pour la division « Sport & Luxury », l’objectif est de doubler ce chiffre à l’horizon 2024. « Côté ventes, le Groupe accueille également Jeremy Howard (ex – Grands Comptes e-Commerce pour Luxottica) en tant que Head of Sales pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Il s’agit d’un renforcement majeur qui doit permettre à nos marques de gagner en part de marché sur ce territoire qui est clef dans le cadre du développement du groupe » ajoute le communiqué.