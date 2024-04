Offre Alternance : Assistant(e) Chef(fe) de projet – UCPA

L’entreprise : UCPA Siège ARCUEIL

PRÊT.E À DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TOI-MÊME ?

Association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, la mission de l’UCPA est de permettre à tous, de vivre une expérience sportive source de bien-être et de rencontres authentiques.

Que ce soit pour une saison ou plus, aucun doute, à l’UCPA tu vivras des moments d’aventure professionnelle, sportive, humaine et solidaire. Le cocktail idéal pour gagner en compétences, en autonomie et en confiance en soi.

L’UCPA t’encourage et t’aide à découvrir tes potentiels. Tu pourras développer autonomie, polyvalence, savoir-être, autant de qualités pour multiplier les opportunités d’évolution.

Au sein de notre siège à Arcueil, nous recrutons un.e ASSISTANT.E CHEF.FE DE PROJET en ALTERNANCE.

Description du poste

Au sein de la Direction de l’Engagement et rattaché.e au chef de projet Jeunesse, tu participeras à la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs favorisant les parcours d’engagement et d’insertion des jeunes dans la perspective de renforcer l’utilité sociale du groupe UCPA.

TES MISSIONS

Accompagner la stratégie de développement du dispositif service civique pour le groupe UCPA,

Animer la communauté de volontaires en service civique (management et formation),

Participer à la réalisation de divers événements ponctuels (partenaires, internes, grands publics…),

Être force de proposition dans l’innovation de nouveaux projets mais aussi dans la conduite des nombreux projets embarqués par la direction,

Mobiliser des réseaux de jeunesse afin de répondre aux besoins de recrutement actuels et futurs des Unités Métiers de l’UCPA,

Suivre un budget et être force de proposition pour capter des financements externes (élaboration des demandes et suivi des dossiers),

Identifier et créer des partenariats au niveau territorial, national et européen,

Assurer un travail de veille interne / externe sur les sujets de jeunesse et de sport.

Ce poste sera responsabilisant, et les missions évolueront selon ta motivation, ta rapidité d’adaptation et ton appétence sur les nombreux sujets.

Description du profil

ET TOI TU ES / AS…

En cours de formation BAC + 3 minimum en gestion de projet ,

Un bon esprit d’analyse et le sens du service,

Créatif.ve et entreprenant.e,

Rigoureux.se, organisé.e, avec une capacité d’anticipation, tu sais gérer les priorités et respecter les délais,

À l’aise à l’écrit, tu as aussi d’excellentes qualités relationnelles et tu aimes travailler en équipe,

Tu aimes aller chercher l’information, comprendre les problématiques et faire du lien entre les sujets,

Engagement bénévole est un plus.

CE QUE TU VAS TROUVER

DU SENS À TON MÉTIER

LA POSSIBILITÉ DE TE FORMER ET DE PROGRESSER PROFESSIONNELLEMENT

UNE AMBIANCE DE TRAVAIL AUTHENTIQUE, SIMPLE, DYNAMIQUE

ET AUSSI

Un CSE qui propose des avantages pour tous (culture, familles, activités sportives, séjours…)

Un accès avantageux aux séjours sportifs

Du télétravail

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Poste basé à Arcueil en contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois

A pourvoir en début d’année scolaire 2024/2025 – à voir selon profil

Indemnités légales (+ accès au restaurant d’entreprise) + remboursement 50% titre de transport

L’UCPA est attachée à la mixité et à la diversité. Ses équipes de recrutement ont été formées à la non-discrimination à l’embauche.

Salaire et avantages

Salaire : Salaire selon profil

Référence : AC4627EN

