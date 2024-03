Offre Alternance : Chargé de communication – Ligue de Football Professionnel

La Direction de la Communication et RSE de la LFP recherche un(e) chargé(e) de communication en contrat d’alternance (H/F).

La Direction de la Communication externe et RSE de la Ligue de Football Professionnel s’articule autour de trois axes :

Les relations presse ;

L’élaboration de la stratégie RSE et son déploiement ;

L’élaboration de la communication RSE et corporate de la LFP.

Description des fonctions :

Le ou la candidat(e) sera rattaché(e) à la Responsable Communication et Brand Corporate de la Direction de la Communication Externe et RSE de la LFP.

Il/Elle aura pour mission principale de participer à la mise en action du plan de communication sur toute la saison.

La bonne exécution de la stratégie de communication, notamment RSE, revêt un enjeu majeur pour la Ligue de Football Professionnel et les clubs de football professionnels, dans un objectif de valoriser les actions menées tout au long de la saison.

En lien avec le service de la LFP concerné le ou la candidat(e) travaillera au déploiement du plan de communication, autour de plusieurs temps forts.

Les missions seront de :

Rédiger les briefs à destination des parties prenantes externes (agences, prestataires, freelances…) ;

Assurer le suivi quotidien auprès des prestataires désignés ;

Réfléchir et mettre en place un plan d’actions adapté à chaque partenaire ;

Penser et mettre en œuvre une stratégie digitale et d’influence propre à chaque campagne ;

Fédérer les équipes en interne (service compétitions, pôle digital…) et assurer un suivi constant ;

Gérer la relation quotidienne avec les clubs ;

Dresser les bilans opérationnels et chiffrés de chaque campagne et identifier les axes d’amélioration.

D’autre missions pourront également être confiées au/à la candidat(e) selon l’actualité de la Direction de la Communication Externe et RSE.

Conditions :

Contrat d’alternance de 12 mois ;

Il/Elle sera basé(e) au siège de la LFP

Rémunération : Selon la réglementation en vigueur.

Compétences requises :

Master 1 ou 2, ou équivalence ;

Expérience(s) dans le domaine de la communication, de préférence dans l’univers sportif

Aisance rédactionnelle ;

Bonnes qualités relationnelles

Aisance à l’oral et à s’exprimer en public

Maîtrise des outils informatiques (Suite Office) ;

Bonne maîtrise de l’anglais

Une appétence pour le sport, et plus particulièrement pour le football serait appréciée

Qualités :

Autonomie

capacité d’initiative

Créativité

Rigueur

Bon relationnel

Connaissance du milieu du sport et de ses enjeux économiques.

Disponibilité : Septembre 2024

Mobilité :

Quelques déplacements (en semaine et/ou week-end) sont à prévoir pour la bonne organisation des missions (pris en charge par la LFP).

Pour postuler, rendez-vous ici