Offre Alternance : Marketing & Communication Evénementiel – OC Sport

OC Sport est une entreprise pionnière dans l’organisation d’évènements sportifs outdoors. Nous créons des expériences sportives inoubliables dans les plus beaux endroits de la planète. Nos terrains de jeu – les océans, les routes, les montagnes et les centres-villes – offrent des stades pour les athlètes amateurs et professionnels, qui réalisent l’extraordinaire. Nous avons un important panel de compétences, basées sur plus de 20 ans d’expérience dans la création et la gestion d’événements de classe mondiale en voile, cyclisme amateur, running, trail running ainsi qu’en triathlon.

Principales responsabilités

OC Sport Outdoor (basée à Nantes en France) possède un portfolio de plusieurs événements de running. Vous intégrerez l’équipe en charge, entre autres, de l’organisation des événements suivants : Abalone Marathon de Nantes, le Marathon de la Côte d’Amour et La Foulée des Géants au Puy du Fou.

Sous la responsabilité de la personne en charge du marketing et de la communication de nos événements, vous travaillerez sur toutes les actions de communication de nos différentes manifestations grand public.

Nous sommes à la recherche d’une personne véritablement à l’aise avec le digital et créative.

Aux côtés de votre responsable vous participerez aux tâches suivantes :

Assurer l’administration au quotidien des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Strava, Twitter) et des campagnes de marketing digital (Google Ads, Display)

Diffuser régulièrement des e-mailings et assurer le suivi des retombées

Suivre et analyser les résultats et les indicateurs de performance des différentes actions

Etre force de proposition sur les optimisations à réaliser

Créer, planifier et publier du contenu afin de recruter des participants

Alimenter et optimiser les sites internets et leur référencement (mise à jour en mode Live)

Gérer les réseaux sociaux sur les événements (publications, story, interaction avec nos publics…)

Benchmarker et assurer la veille concurrentielle sur des événements comparables

Mettre au format des supports de communication

Vous pourrez aussi être amené à aider sur la gestion de la logistique interne des différents événements.

Profil et compétences

Vous êtes étudiant(e) en marketing / communication de niveau Bac+4 ou Bac+5, type École de commerce ou équivalent universitaire et recherchez une alternance (format 1 jour à l’école / 4 jours en entreprise idéalement)

Issu(e) d’une formation dans le digital, avec un fort attrait pour ce domaine

Bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Strava)

Connaissance des plateformes de marketing Business manager, Google Ads, Google Analytics

Bonne maîtrise des logiciels de conception graphique (Illustrator / Photoshop) et aisance dans la déclinaison de visuel

Personnalité rigoureuse, créative, dotée d’une bonne capacité d’anticipation et d’adaptation

Capacité d’analyse

Capacité à travailler seul(e) et en équipe

Aisance à l’écrit

Faire preuve d’un intérêt pour les sports outdoor en particulier la course à pied serait un plus

Titulaire du permis de conduire B idéalement

Comment postuler

Lieu : Nantes centre, accessible en transports en commun

Rémunération : selon le barème légal, fonction de l’âge de l’alternant(e)

Durée & période : Alternance 1 an à partir de septembre 2024, avec disponibilité impérative les week-ends d’événements

Format idéal : 1 jour à l’école / 4 jours en entreprise

POUR POSTULER : Envoyez un email avec votre candidature (CV et lettre de motivation) à careers-fr@ocgroup.com