Offre de Stage – Assistant(e) ADV Hospitalité OL – Sportfive

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, fédérations et événements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel : commercialisation de droits média et droits marketing, hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

VOS MISSIONS

* Saisie des contrats de vente dans la CRM

* Création des ventes abonnements et match par match dans le logiciel de billetterie

* Assurer le suivi du traitement des commandes avec les commerciaux

* Gestion des litiges de billetterie

* Consolidation et reporting du chiffre d’affaires réalisé par l’équipe commerciale hospitalité

* Missions ponctuelles en soutien de l’activité du service (service généraux, courrier, gestion des accréditations…)

VOTRE PROFIL

* Formation bac+2 type BTS / Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur

* Grande capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation

* Maîtrise du Pack Office et notamment Excel (tableaux croisés dynamiques)

* Excellent relationnel, autonome, réactif(ve) et force de propositions

* Grand intérêt pour le sport en général et pour ses enjeux économiques

En tant qu’entreprise inclusive, SPORTFIVE s’engage pour la diversité et accorde la même considération à toutes les candidatures reçues, sans discrimination, car nous sommes convaincus que diversité et performance vont de pair.

Pour postuler : hholder@ol.fr