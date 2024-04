Offre Emploi : Responsable financier – BCM Gravelines Dunkerque

Le BCM Gravelines Dunkerque est un club professionnel de Basketball évoluant en Betclic Elite. Fondé en 1984, il évolue en première division depuis 1988. Au fil de presque 40 ans d’histoire, il s’est affirmé comme l’un des bastions du sport nordiste et du basketball français.

L’incendie qui a totalement détruit le complexe sportif Sportica, l’antre du BCM, le 25 Décembre 2023 a lourdement impacté le club et son organisation. De ce drame, nous souhaitons faire une opportunité. Celle de se réinventer et de repenser l’intégralité de nos infrastructures et de nos méthodes pour construire le club de demain.

Dans cette aventure humaine, sportive et entrepreneuriale qui s’annonce, nous souhaitons renforcer nos équipes avec le recrutement d’un ou une Responsable Financier (CFO) à compter de la saison sportive 2024/2025.

MISSIONS

Sous l’autorité du General Manager, le Responsable Financier (H/F) veille à garantir l’équilibre financier du club et à fiabiliser la production des états comptables et financiers.

Finance, Comptabilité et Processus budgétaire

Vous pilotez et supervisez la gestion budgétaire et financière du club, et êtes le garant de la fiabilité de la production de l’information financière (comptabilité générale et analytique, processus budgétaire) aussi bien à destination des dirigeants du club que des instances sportives (DNCCG, LNB) ou des collectivités. Le périmètre englobe la Structure Professionnelle et le Centre de Formation.

Interlocuteur du cabinet d’Expertise-comptable et du Commissaire aux Comptes, vous assurez le rôle de « contrôleur financier ».

Elaboration et suivi des budgets et du business plan

Préparation de tous les documents liés aux échéances DNCCG (comptes intermédiaires et annuels)

Production des états comptables

Mise en place de procédures de contrôle de gestion

Mise en place de reportings réguliers à destination de la Direction et du Conseil d’Administration

Elaboration et suivi des plans de trésorerie

Optimisation des achats

Veille du cadre juridique et fiscal

Assistance administrative

Vous serez également un relai du General Manager dans son activité quotidienne et dans la gestion administrative du club.

Relations avec les organismes (CPAM, Mutuelles, Préfecture etc) ou instances sportives (LNB, FFBB, FIBA).

Vous assurez également la réalisation et le suivi des dossiers de subventions auprès des collectivités territoriales.

VOTRE PROFIL

De formation supérieure Bac +4/5, vous vous appuyez sur une expérience réussie de Direction Financière / Comptabilité / Contrôle de Gestion, idéalement dans le secteur du sport.

La connaissance de l’écosystème du sport professionnel serait un plus.

VOS QUALITES

Forte affinité avec le milieu du sport, et si possible le Basketball

Solides compétences organisationnelles, capacité à structurer et mettre en place des process

Coordination, rigueur et autonomie

Aisance relationnelle et capacité d’écoute

Adaptabilité, réactivité et proactivité

Esprit d’équipe et humilité

Excellentes capacités d’analyse et de synthèse

Sens des objectifs et des résultats

Maitrise des outils informatiques (notamment Excel) et comptables

Pour postuler, rendez-vous ici