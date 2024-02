Offre de Stage : Stagiaire Assistant ADV – Babolat

INTITULÉ DU POSTE

Stagiaire Assistant ADV H/F

TYPE DE CONTRAT

Stage

DATE DE DÉBUT

02/04/2024

VILLE (CODE POSTAL)

LYON

MISSION PRINCIPALE

Babolat est une saga familiale dont l’histoire avec le sport démarre en 1875, au même moment que la naissance du tennis et du badminton. La marque lyonnaise est née et a construit son expertise à travers une matière première, le boyau naturel, dont les premiers cordages pour raquettes sont composés. Elle devient ensuite leader de l’équipement des amoureux des sports de raquettes.

Tradition d’innovation, au service des joueurs et du jeu, la marque est portée au plus haut niveau par les champions dans les compétitions les plus prestigieuses de tennis, padel et badminton.

La #BabolatFamily est aujourd’hui composée de près de 450 collaborateurs répartis dans le monde.

Au sein de la Direction Commerciale France, nous recherchons un Assistant ADV France H/F en stage pour venir en support de l’équipe sur des missions diversifiées.

ACTIVITÉS

Vos principales missions seront les suivantes :

Gestion du processus de commandes (saisie, confirmation & archivage) et calcul du montant des dotations pour les promoteurs

Soutien de l’équipe back-office à travers la gestion des portefeuilles, la construction des documents de ventes proactives

Support de l’équipe vente back-office, afin de suivre et optimiser le service proposé à nos clients (reporting, boite mail service client)

Aide à la saisie pour des besoins organisationnels sur des périodes de ventes (shoowroom régionaux, events…)

En fonction de votre intérêt pour les missions commerciales, vous accompagnerez dans des opérations commerciales de réassorts pour des clients cibles.

PROFIL

De formation BAC+3/4 en école de commerce, vous avez idéalement une première expérience (stages compris) au sein d’une Direction Commerciale.

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Pack Office).

Aisance relationnelle, sens du service, esprit d’équipe, capacité d’adaptation et d’organisation sont vos atouts pour mener à bien ces missions de stage.

Ce stage est à pourvoir à partir d’avril pour une durée de 4 à 6 mois.

Rejoignez-nous !

