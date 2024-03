Offre de Stage : Graphiste-Assistant DA – Kappa

Groupe BasicNet

BasicNet est la première marketplace qui possède plusieurs marques connues sur le marché de l’habillement, des chaussures et des accessoires, dont Kappa®, Robe di Kappa®, Jesus® Jeans, Superga®, K-Way®, Sebago®, Briko® et Sabelt®. Basée à Turin, en Italie, l’entreprise opère par le biais d’un réseau mondial de licenciés qui produisent et distribuent ses produits, et offre divers services à son réseau, tels que la recherche, le développement, le marketing mondial et les technologies de l’information.

Pour en savoir plus : www.Basic.net

Kappa

Kappa est une marque de vêtements de sport qui s’adresse aux personnes actives et dynamiques qui ont besoin de vêtements techniques et fonctionnels avec un style moderne, engageant et coloré lorsqu’elles pratiquent un sport. Les collections Kappa proposent des chaussures de sport et des accessoires qui garantissent des performances optimales.

Plus d’informations sur www.kappa.com

Description du poste :

Au sein de la Team Marketing Kappa France et sous la responsabilité du directeur marketing communication, tu participeras au quotidien à la création des contenus graphiques pour faire rayonner Kappa France !

Le profil recherché par la team :

De Formation bac +3 en communication, e-communication, multimédia, tu justifies idéalement d’une première expérience en graphisme. 💻📷

Tu as une forte sensibilité aux univers du sport & de la mode 🏋️

Tu sais prendre des initiatives et mener à bien la conduite d’un projet, seul(e) ou en équipe

Tu maîtrises la suite Adobe et d’autres outils informatiques graphiques (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, …)

Tu es reconnu(e) pour ta créativité, ta curiosité & ta pro-activité

Tu es capable de mener plusieurs projets de front, tout en respectant les délais

Tes missions seront les suivantes :

Réaliser des supports marketing et communication on et off line

Assister l’équipe graphique dans la réalisation de catalogues, de PLV et d’outils d’aide à la vente

Retoucher des photos pour les adapter aux besoins des services de l’entreprise et aux clients

Répondre aux demandes graphiques quotidienne de l’équipe Marketing, E-Commerce, Sponsoring & Sales

Créer et entretenir du lien avec les autres départements de l’entreprise et avec nos homologues Italiens 🗣️

Participer au projet ambitieux de la marque au travers toutes les réalisations

Quelques précisions sur le poste :

Stage, 6 mois à partir d’Avril 2024

Amplitude horaire : 35H Hebdomadaire

✅ Pourquoi nous rejoindre ?

Tickets restaurants : 18*7.50€ (par mois)

Réductions sur les produits Kappa Store

Réductions sur les produits de la marque du groupe BasicNet

Compétences :

Maîtrise des outils de conception graphique print et web (Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effect, Première…).

Connaissance et Maitrise de la chaîne graphique

Maitrise des techniques de production et post production

Etude des tendances

Veille et pige concurrentielle

Une bonne connaissance en Motion / 3D / IA est un plus

➡️ Vous êtes intéressé(e) ? Postulez et rejoignez la Squadra Kappa ! ✨

LM + CV + Book obligatoire

➡ Contact : Team Recrutement : 06-19-03-12-07, e-mail : recrutement@kappa.com

Lolita GUIBBAUD, Chargée de mission ressources humaines

Maud LANDAIS, Assistante Ressources Humaines