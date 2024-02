Offre Emploi : responsable du développement – LE FIVE 4PADEL

Le groupe LE FIVE 4PADEL recherche pour son équipe du siège (IDF) un.e responsable du développement:

Nos enseignes te garantissent une activité captivante au quotidien, et de grandir au cœur d’équipes soudées et tournées vers des objectifs communs.

Le développement du Padel est en plein boom en France et 4PADEL souhaite rester leader du marché : tu es la pièce maitresse de cette stratégie !

Dans une team dédiée au développement de nouveaux clubs, voici les consignes du coach avec tes missions :

Maitriser la stratégie de développement du Groupe, son cahier des charges et ses spécificités

Avoir la vista et 3 poumons pour pouvoir visiter toutes les opportunités de développement du Groupe, notamment en Ile de France

Analyser & traiter les opportunités de développement entrantes : vérifier que l’opportunité correspond au cahier des charges, proposer une programmation, réaliser un business plan, discuter avec les bailleurs / promoteurs / collectivités

Assurer un suivi de l’ensemble des opportunités de développement – Aller au bout des projets validés par le board : relation avec le bailleur / promoteur, assurer le suivi du dossier jusqu’à sa signature

Accès au poste :

Contrat à durée indéterminée

Convention collective du sport

Liens hiérarchiques :

Coaché.e par le Directeur du développement du Groupe LE FIVE 4PADEL

Echanges avec la Direction Générale pour les validations de projets

Rythme de travail :

En semaine (1 à 2j de télétravail autorisé) , parfois le WE (opération spéciale)

Contrat à temps plein, 100% dédié

Compétences techniques :

Productif

Bon communicant

Rigoureux & Autonome

Maitrise des outils Microsoft Office, notamment Excel et Powerpoint

Intérêt pour le secteur du sport et du loisir

Qualités personnelles :

Parce que ton savoir-faire est tout autant important pour nous que ton savoir-être.

Sens de l’écoute

Adaptabilité

Esprit d’équipe et fibre collective

Ton palmarès :

Au moins 2 à 5 ans d’expériences réussies dans des missions équivalentes

Parce que dans notre équipe on la joue inclusive, le groupe LE FIVE 4PADEL s’engage pour la diversité et considère toutes les candidatures, sans discrimination

Rémunération fixe (à discuter selon profil) & avantages :

La prise en charge de tous tes déplacements / un 2 roues de fonction

Une ambiance de travail conviviale et bienveillante

Des réductions sur tes achats dans les complexes du réseau, notamment les proshops partenaires

Et tu auras accès gratuitement aux terrains de foot et padel du réseau à titre individuel et dans certaines conditions

Le camp de base :

Poste basé en IDF (siège de Créteil et complexes francilien LE FIVE 4PADEL)

2 jours de télétravail autorisé par semaine

Beaucoup de déplacements à prévoir Paris & province

Envoyer CV et LM à leo@lateamplayers.com avec comme objet Nom + Prénom + DEV IDF

DATE LIMITE CANDIDATURE 28 FÉVRIER 2024 – ARRIVÉE SOUHAITÉE ASAP