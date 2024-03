Offre Alternance ou stage : Coordinateur Billetterie et Grand Public – Valence Romans Drôme Rugby (VRDR)

DESCRIPTIF DE L’ORGANISATION

Le Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) est un club de rugby professionnel évoluant dans le championnat de PRO D2, 2ème division française.

Le siège du club se situe à Romans-sur-Isère (Drôme – 26) et regroupe l’ensemble des salariés administratifs du VRDR ainsi que le centre d’entrainement de l’Equipe 1 et le centre de formation. Tandis que le stade Georges Pompidou, basé à Valence, accueille les infrastructures

réceptives du Club ainsi que les matchs de l’Equipe professionnelle.

DESCRIPTIF DU POSTE

Dans le cadre du développement de ses activités, le VRDR est à la recherche d’un Coordinateur Billetterie et Grand Public (H/F). Sous la responsabilité directe du Stadium Manager, vous intervenez sur les missions suivantes ;

BILLETTERIE

En fil rouge tout au long de la saison ;

• Paramétrage des événements sur le logiciel de billetterie pour la mise en vente des matchs.

• Déclinaison de ce paramétrage sur les points de revente officiel et recrutement de nouveaux points de revente.

• Gestion des ventes atypiques (type : PMR, avantage sociétaire, code promotionnel…) en amont de l’événement et de l’intégralité du service client (mails et appels entrants).

• Gestion des droits d’accès avec paramétrage, édition et supervision des accréditations (presse, salariés, prestataires) pour chaque match.

• Conception et mise en œuvre de la stratégie de billetterie avec recommandations pour maximisation des ventes et du remplissage du stade.

• Suivi et analyses des chiffres (taux de remplissage, no-show, stratégie d’invitations…)

• Gestion CRM Grand Public : planning prévisionnel des envois mails & SMS, création des contenus textes, ciblage

1) Matchs à domicile

• Mise en place du dispositif jour de match.

• Gestion des guichets de billetterie et accréditations/invitations en jour de match.

• Rapports chiffrés des guichets billetterie en après match.

2) Campagne d’abonnement et intersaison

• Participation à la création de la campagne d’abonnement (benchmark, proposition d’une grille tarifaire, politique de fidélisation…) et à sa mise en oeuvre opérationnelle.

GRAND PUBLIC

1) Animations match à domicile

• Gestion des publics intervenant en jour de match (bandas, haie d’honneur par écoles de rugby du territoire, ramasseurs de balles, groupes de supporters et clubs adverses) en amont de l’événement pour les besoins de billetterie, accréditations, organisation de leur venue, accès au site et le jour du match.

2) Gestion des clubs de Supporters

• Organisation de réunions mensuelles avec les groupes de supporters et/ou abonnés pour planifier et organiser les animations tout au long de la saison sportive et coordonner les besoins de billetterie avec les clubs adverses pour les déplacements.

3) Merchandising VRDR

• Opération de cross-selling billetterie/boutique

• Participation à la gestion et au développement de la boutique VRDR

PROFIL ET QUALIFICATIONS

Les « savoir-faire » :

– Maîtrise de la suite Ofce et particulièrement Excel et Power Point ;

– Sens de l’organisation et du service ;

– Bonne capacité de présentation de données ;

– Première expérience avec utilisation d’un logiciel de billetterie apprécié

Les « savoir-faire » comportementaux :

– Rigueur et méthode

– Travail d’équipe

– Communication et qualités relationnelles

– Réactivité

– Autonomie

– Sens du service

Nota bene:

– Horaires irréguliers

– Une disponibilité en soir de match et quelques week-end est demandée

CONTRAT

Diplômes et formations : À minima BAC+3 Management et Gestion des Organisations Sportives ou similaire

Contrat : alternance (idéalement sur 2 ans) ou stage longue durée (6 mois min. niveau BAC+5)

Gratification : en fonction du profil

Date de début : 3 juin 2024

Période de candidature : jusqu’au 15 avril 2024 – Entretien mai 2024

Du fait de notre organisation multisites, Permis B + véhicule personnel est souhaitable

CONTACT : CV et lettre de motivation à envoyer à aurelie.darcis@vrdr.fr

en rappelant la référence de l’offre en objet : VRDR / BILLETTERIE / 2024