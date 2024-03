Offre Emploi : Responsable Développement – SporTech

Responsable Développement

CDI

Qui sommes-nous ?

La SporTech est une association loi 1901, qui a pour objet de réunir les entreprises françaises digitales, innovantes ou à impact de l’économie du sport. Elle aura aussi pour but d’accompagner et de mettre en avant ces membres auprès des entreprises, du grand public et des institutions publiques.

Le collectif est actuellement composé de 120 startups membres (dont Sorare, MonPetitGazon, Gymlib, Sport Heroes, Kobi…) , et est dirigé par un bureau directeur de 7 membres, élu chaque année en Assemblée Générale.

Descriptif du poste

La SporTech recherche actuellement son Responsable Développement, qui aura en charge le développement de l’association, tout en respectant la stratégie mise en place par le bureau directeur. Il doit mener des actions de promotion des startups SporTech et favoriser les échanges avec l’ensemble de l’écosystème sportif français afin de créer des connexions utiles à leur développement.

Toutes les missions seront réalisées en accord et en collaboration avec les membres du bureau directeur, qui sont là en soutien sur la plupart des sujets.

Missions

● Développement de l’association

○ Rechercher de nouveaux adhérents

○ Répondre aux sollicitations et présenter l’association à tout nouvel adhérent potentiel

○ Développer des relations fortes avec tous les incubateurs et accélérateurs qui ont une verticale sport, mettre à jour le mapping associé

● Organisation d’événements

○ Pour fédérer le collectif : organiser des événements informels type “apéros” tout au long de l’année à Paris et dans toute la France

○ Pour favoriser le business : organiser plusieurs événements dans l’année avec les partenaires de la Sportech

○ Pour faciliter la croissance des startups : organiser un ou deux événements dans l’année pour réunir fonds d’investissements et startups, avec le soutien de la BPI

● Négociations & recherche de financement

○ Négocier des tarifs préférentiels pour les startups du collectif (événements, médias, etc…)

○ Rechercher de nouveaux partenaires

○ Rechercher de nouvelles sources de financement pour l’association

● Communication & animation

○ Animer le collectif sur les réseaux sociaux (Linkedin) et sur slack

○ Rédiger la newsletter mensuelle à destination des adhérents

○ Renforcer nos échanges avec les médias

● Management

○ Encadrer et travailler étroitement avec le stagiaire Chef de Projet de la SporTech pour se répartir les tâches

Profil recherché

● Bac +4 /5

● Une première expérience professionnelle est attendue, idéalement sur des sujets de développement business ou de développement de communautés

● Forte appétence pour le milieu du sport

● Connaissance du milieu du digital / de l’innovation et des startups

● Qualités attendues :

○ autonomie, compétences relationnelles, persévérance, dynamisme

○ une expérience entrepreneuriale serait un plus.

Informations complémentaires

● Type de contrat : CDI

● Salaire : entre 35 et 38k€, en fonction du profil

● Date de début : 01/05/2023

● Lieu : Paris + télétravail

● Contact : hello@sportechfr.com