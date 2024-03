Offre de Stage : Chargé(e) de Communication Corporate – LFP

La Direction de la Communication et RSE de la Ligue de Football Professionnel (LFP) recherche :

Un(e) Chargé(e) de Communication Corporate (H/F)

Missions :

Le/la chargé(e) de communication corporate sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Communication et RSE.

Au sein de la Direction Communication et RSE, en lien avec le Chargé de Communication Corporate et Relations Presse et la responsable RSE, il/elle aura principalement en charge, sans que cela soit exhaustif, les missions suivantes :

Rédaction et conception d’outils de communication : communiqués de presse, éléments de langage, articles de newsletter… ;

Gestion des réseaux sociaux de la LFP

Veille d’actualité (médias et réseaux sociaux), anticipation et identification des sujets d’actualité, revue de presse ;

Soutien, en fonction du temps, aux personnes du service communication sur les différents projets ou événements en cours ;

Préparer les articles et tout autre support nécessaire dans le cadre de la valorisation des actions RSE des clubs professionnels et de la LFP ;

Assister la responsable communication et la responsable RSE dans l’organisation des journées dédiées.

Conditions :

Gratification mensuelle selon niveau de diplôme. Jusqu’à Bac +3 : 700 € brut/mois ; Niveau Bac + 4 (Master 1) : 900 € brut/mois ; Niveau Bac + 5 (Master 2) : 1100 € brut/mois ;

Convention de stage obligatoire, remboursement de 50% du Pass Navigo ou ImaginR, titres restaurant (valeur faciale 13€) pris en charge à 50% par la LFP.

Compétences requises :

Etudiant en Journalisme ou Communication ;

Bonne maîtrise des outils informatiques et web ;

Bonne connaissance des médias et du web.

Qualités :

Capacité rédactionnelle et orthographe irréprochable ;

Rigueur et autonomie ;

Une connaissance impérative du football et plus particulièrement des Championnats de France de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT.

Ces qualités vous permettront d’assurer avec fiabilité et déontologie votre mission.

Disponibilité : À partir du 1 juillet 2024.

Pour postuler, rendez-vous ici