Offre Emploi : Coordinateur du Village Olympique et Paralympique (19 postes) – Paris 2024

Localisation: Saint Denis

Paris 2024, c’est une équipe de plus d’un millier de collaborateurs passionnés qui ensemble, s’apprêtent à offrir au monde entier le plus grand événement jamais organisé en France : Les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Être un collaborateur de Paris 2024 c’est partager une aventure humaine unique.

C’est l’opportunité de développer ses compétences comme nulle part ailleurs pour un projet rapide, challengeant et sur le devant de la scène. C’est un véritable accélérateur de carrière.

C’est chaque jour s’approcher du but et se challenger pour donner le meilleur : Partage, Exigence, Créativité.

CONTEXTE DE LA DIRECTION ET DE L’EQUIPE VILLAGES

Au sein de la direction Sites et Infrastructures, la mission de l’équipe Villages est de concevoir, définir et livrer l’ensemble des opérations du Village Olympique et Paralympique (Village des athlètes) et des autres villages d’athlètes, dans le respect de la vision de Paris 2024 et des objectifs affichés en matière d’excellence environnementale, d’héritage, de célébration et de sécurité.

MISSIONS :

Rattaché(e) au Chef de projet senior VCC Village, le Chargé(e) de mission VCC du Village Olympique et Paralympique aura pour responsabilité principale le bon fonctionnement opérationnel du Centre de Coordination du Village, organe de communication et de Commandement du Village Olympique et Paralympique.

Rôles du Centre de Coordination du Village :

Enregistrer, communiquer, surveiller et signaler les problèmes et les incidents

Exécuter la résolution des problèmes et les interventions en cas d’incident et d’urgence.

Fournir des informations clés sur l’événement à l’équipe de l’événement au MOC.

Gérer et coordonner les communications sur le site (le centre de communication de l’événement et le bureau d’information)

Élaborer le mapping des flux de communication internes de l’événement, en clarifiant l’organisation du réseau radio (indicatifs d’appel, groupes de discussion, etc.)

Phase Préparative :

Mise en place du Centre de Coordination des Operations

Être garant du bon fonctionnement du centre de coordination : lien entre agents de liaison, liens entre départements, reportings…

Appréhender et comprendre la stratégie d’utilisation des canaux de communication Radios, téléphones, outils informatiques, etc…

Être garant de la bonne utilisation de ces différents canaux de communication

Comprendre le fonctionnement et les enjeux d’un processus de gestion de crise

Identifier les parties prenantes à solliciter dans le cadre d’une résolution d’incidents / escalade / gestion de crise

Gestion des incidents, en soutien du Chef de projet senior VCC du Village

Prise en main des premiers incidents et coordination des différents départements concernés

Suivi des incidents (résolus/non résolus/en cours d’escalade) et reporting quotidien à la direction

Phase Jeux :

Gestion des incidents & Reporting, en soutien du Chef de projet senior VCC du Village

Être le point d’entrée principal de l’Event Team concernant la gestion des incidents

Répondre aux appels téléphoniques et transmettre l’information aux zones et/ou services concernés

Gérer les communications d’incidents et de crises remontés par les équipes du site

Identifier rapidement et mettre en relation les parties prenantes pour une coordination efficace des premières actions de résolution d’incidents

Garantir la bonne circulation de l’information au sein de l’Event Team

Savoir identifier très rapidement les incidents nécessitant une escalade vers la direction

Être garant de la bonne utilisation des canaux de communication (push-to-talks)

Suivi en temps réel de certains groupes de discussion radios

Suivi en temps réel des incidents (résolus, non résolus, en cours d’escalade, gestion de crise)

Rapport quotidien vers la direction du centre de coordination

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

Vous avez une expérience dans un contexte opérationnel (évènementiel, hôtellerie, industrie…)

Une expérience au sein d’un centre d’appels serait un véritable plus

Vous avez la capacité de gérer des tâches et des acteurs multiples, d’établir des priorités et de respecter les délais ;

Vous êtes très à l’aise dans votre expression orale, tant écrite qu’orale

Vous maîtrisez les outils informatiques (bureautique, suite Office –Excel/Word principalement, navigation web)

Vous savez garder votre sang froid en toutes circonstances

Vous êtes à l’écoute et savez identifier les situations à risque

Votre anglais est excellent, tant à l’écrit qu’à l’oral ;

Métier: Gestion de projet / Planification

Type de contrat: CDD

