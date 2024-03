Offre de Stage : Assistant(e) account manager – KCORP

ASSISTANT.E ACCOUNT MANAGER

STAGE – Juillet 2024

Lancée en novembre 2020, la KCORP est une structure française de jeux vidéo compétitif centrée autour de plusieurs équipes : League of Legends, Valorant, Rocket League, Teamfight Tactics.

Fort de son palmarès, le club évolue avec l’élite française et européenne en participant à de nombreuses compétitions.

La KCORP est composée d’une équipe de 20 personnes (hors joueurs et coaches) qui travaillent quotidiennement pour développer la structure sur différents sujets : merchandising, événementiel, sponsoring, marketing, relations fans, etc.

FICHE DE POSTE

En collaboration quotidienne avec l’ensemble de l’équipe, vos missions seront les suivantes :

ASSISTER LES RESPONSABLES SPONSORING SUR DIFFÉRENTS SUJETS :

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

• Préparer des dossiers de présentation adaptés et briefs complets

• Assurer le suivi des dossiers en cours, relances, relations avec les pôles transverses

• Être force de proposition dans les pistes d’activation proposées aux prospects

• Participer à la veille stratégique du marché : deals sponsoring, opérations marketing…

ACCOUNT MANAGEMENT

• Concevoir et aider à la mise en œuvre des opérations partenaires

• Réaliser des reportings d’opérations, bilans réguliers et newsletter partenaire

• Assister les account managers dans leurs tâches quotidiennes

ACCOUNT MANAGEMENT ÉVÉNEMENTIEL

• Participer de manière active aux événements : événement partenaires, KCX, etc.

• Répondre aux besoins opérationnels de l’équipe sponsoring

PROFIL RECHERCHÉ

• Formation supérieure Bac +4/5 (stage césure ou fin d’étude)

Ecole de Commerce / Communication / Management :

Spécialisation commercial, marketing ou équivalent universitaire

• Anglais indispensable

• Une curiosité pour le domaine du marketing sportif / esportif

• Maitrise des outils de bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Suite Google

• Maitrise des réseaux sociaux : Twitter, Instagram, TikTok

• Grande capacité d’analyse et de synthèse

• Qualités rédactionnelles : orthographe, fluidité et adaptation

• Esprit créatif et goût pour l’audiovisuel est un +

• Excellent relationnel, autonomie et innovant

• Proactivité, rigueur et capacité d’organisation

CONDITIONS

Lieu : PARIS présentiel (télétravail 1 jour / semaine)

Début du stage : début juillet 2024

Rémunération : en fonction du profil

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : jobs@karminecorp.fr avec comme objet « Stage assistant.e Account Manager – juillet 2024»