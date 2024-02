Offre Emploi : Chef de Projet – Tatane

Offre d’emploi – Chef de projet

Fondée en 2011, Tatane est une association qui a pour objectif de promouvoir un football durable et joyeux à travers des actions sportives, culturelles et de lien social.

Nous recherchons un Chef de Projet dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe. Sous la supervision de la direction, il ou elle sera responsable de la coordination et de la gestion des différents projets de l’association. Ses responsabilités seront les suivantes :

– Élaboration et suivi des plans de projet, en assurant le respect des délais et des budgets.

– Coordination des équipes et des ressources impliquées dans la réalisation des projets.

– Gestion des relations avec les partenaires externes et les parties prenantes.

– Évaluation des résultats des projets et proposition d’améliorations.

L’expérience au sein de notre association vous permettra de travailler sur une grande diversité de projets enrichissants :

Le Citizen Foot Festival Ça Match au Zenith Papy Foot Olympiades des métiers Académie Tatane Séjours vélo et découverte d’un club professionnel de football Le Podcast, Mon Cœur est un Ballon

Profil recherché:

-De formation type Bac +3 à 5 en gestion de projet ou management du sport § Capacité démontrée à travailler de manière autonome et à prendre des initiatives.

– Expérience préalable dans la gestion de projets, de préférence dans le secteur associatif ou sportif § Excellentes compétences en communication et en travail d’équipe.

– Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de projet.

– Appétences pour le sport et les pratiques innovantes est un plus

Lieu: Paris – 11 ème arrondissement // télétravail partiel possible

Type de contrat : CDD de 6 mois

Date de début : au plus tôt

Rémunération: selon profil

Comment postuler :

Si vous êtes intéressé.e par cette offre d’emploi et que vous correspondez au profil recherché, veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à contact.tatane@gmail.com

Plus d’infos sur www.tatane.fr