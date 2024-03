Offre Alternance : Assistant communication interne / externe – INTERSPORT

VOTRE TEAM

Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France !

Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable.

Chacun de nos 200 entrepreneurs et plus de 10.000 collaborateurs qui composent notre coopérative de 720 magasins place le collectif au-dessus de tout dans le souci de mieux vivre ensemble.

Mais nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport.

Notre maillage territorial nous permet de donner accès à tous aux plus grandes marques de sport partout en France, nous soutenons le développement du sport local avec plus de 10 000 clubs partenaires et sommes le premier assembleur de cycles en France avec la Manufacture Française du Cycle.

Nous agissons pour vous, et pourquoi pas avec vous ?

VOTRE CHALLENGE

Au sein de la Direction Marketing & Communication, et sous la responsabilité du responsable partenariats & sponsoring, nous recherchons un alternant- assistant communication interne/ externe H/F.

Votre mission consistera à assister quotidiennement le responsable partenariats & sponsoring dans son travail pour renforcer l’ancrage « sport » du groupe tout en valorisant l’image de marque d’INTERSPORT en France.

Vos principales missions seront les suivantes :

Coordination des activations en lien avec les partenaires (Marathons de Paris, FFF, FFT, FFBB, OM) et les initiatives RSE du groupe;

Mise en place de la communication 360 autour du Collectif INTERSPORT;

Pilotage du podcast « Engagés Sport »;

Mise en place d’évènement et jeux concours en lien avec les équipes social media;

Pilotage de la plateforme Mon Projet Sportif;

Rédaction de newsletter mensuelles;

Rédaction de briefs pour l’équipe créative studio.

VOS TALENTS

En formation de niveau Bac+4/5 en communication, marketing ou management du sport, vous justifiez d’une première expérience en entreprise vous permettant de maîtriser l’écosystème dans lequel vous évoluerez.

De nature curieux (se), vous avez la capacité de sortir des sentiers battus, de proposer des solutions innovantes, votre très bon relationnel et le goût du travail en équipe seront autant d’éléments indispensables à la réussite sur ce poste.

Vous avez une appétence marquée pour le sport, êtes connecté(e) avec votre époque et maitrisez les principaux outils digitaux (pack office, plateformes social media etc.).

En rejoignant le groupe INTERSPORT, plus qu’une entreprise, vous intégrez une famille. N’hésitez pas à postuler !

Lieu et date :

Alternance à pourvoir dès septembre 2024

Poste situé à la Centrale de Longjumeau (5 min à pieds du T12 / 20 min en bus de Porte d’Orléans)

Les avantages :

Accès au restaurant d’entreprise

Participation aux frais de transports

Accès à des infrastructures sportives (salle de sport, gymnase, terrain de paddel, pétanque…)

