Offre Emploi : Responsable Commercial – Peter Auto

Description société :

Depuis les années 80, l’agence Peter Auto s’est forgé une réputation internationale dans le domaine de la voiture historique au travers de course, rallye et concours d’élégance.

Les évènements Peter Auto rassemblent les plus grands collectionneurs de la planète autour de leur passion.

Parmi les plus importants rendez-vous internationaux figurent les meetings Peter Auto :

– “Tour Auto ”, rallye historique ; le Rallye des Princesses Richard Mille

– “Le Mans Classic”, course mythique ;

– “ Chantilly Arts & Elegance Richard Mille”, concours d’élégance.

Le calendrier des saisons compte un certain nombre d’évènements connus, attendus et toujours renouvelés : Spa Classic, Grand Prix de l’Âge d’Or, Dix Mille Tours du Castellet, Imola Classic, Monza Historic, Jarama Classic….

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur https://www.peterauto.fr/

Description de la mission :

Sous l’autorité du Directeur Marketing, vous serez chargé(e)de développer la politique commerciale de l’entreprise au niveau de 2 cibles :

– Les exposants proposant des articles « vintage et haut de gamme » au cours de nos meetings

– Les personnes ou sociétés en recherche d’hospitalités exclusives pour assister à nos évènements (nos offres Package Privilèges).

A ce titre vos missions principales seront les suivantes :

– Prendre la responsabilité du développement commercial des produits et services :

o Développer le CA des exposants

o Développer le CA BTB et BTC de nos hospitalités (Package Privilège)

– Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients, rédiger et suivre les propositions commerciales ;

– Budgétiser les différents besoins (espace Vip, coût des exposants…)

– Elaboration des offres commerciales

– Identifier des opportunités business et avoir une démarche de prospection commerciale auprès des acteurs automobiles, lifestyle et autres, géolocaliser les entreprises susceptibles d’avoir des besoins d’hospitalités (mailing, relance téléphonique, salons…)

– Prospection téléphonique, e-mail…

– Actualiser et enrichir la base de données exposants/clients VIP

– Apporter une vision commerciale et stratégique au développement de nos évènements (Merchandising, page de publicité, etc…)

– Création et envoi de Newsletter

– Suivre les dossiers clients de la prospection à la prise de commande jusqu’à la présence sur l’évènement.

o En amont de l’évènement, une partie prospection puis coordination logistique pour recenser les besoins des exposants (tentes, électricités, mobiliers) et des hospitalités (décoration mobilier/florale, catering…)

o En amont de l’évènement, une partie coordination communication (site, RS) pour envoyer des campagnes auprès de nos cibles pour l’ouverture billetterie, la vente nos packages hospitalités.

o En amont, gestion de la billetterie et des envois des accès à l’événement (billet d’accès, informations logistiques…)

o Sur l’évènement, assurer tous les aspects logistiques et relationnels par rapport à vos clients Hospitalités/ Exposants

– Garantir le suivi administratif et financier des comptes clients (du devis à la facturation) : suivi de facturation, mettre à jour les tableaux de suivi des coûts et bonne coordination avec le pôle comptabilité.

– Etablir des reportings réguliers et analyse des actions

Les missions du poste ne sont pas exhaustives et évoluent en fonction des opportunités. L’important est d’avoir l’esprit proactif, une vision entrepreneuriale et un très bon relationnel.

Vous serez rattaché au pôle Marketing, et vous travaillerez en binôme sur le poste commercial.

Le poste est à pourvoir en CDI à partir d’avril

Profil recherché :

De formation commerciale (Bac+3 minimum) avec une spécialisation dans le marketing événementiel et une bonne maitrise de l’anglais. Vous avez une première expérience en commercial (au moins 3 ans).

Vous faites preuve de de proactivité dans votre approche de nouveaux clients et avez une capacité à appréhender et à comprendre les problématiques rencontrées par les clients.

Votre sens du service et de l’écoute, votre flexibilité et votre réactivité vous permettront de réussir dans cette fonction. Organisé(e) & méthodique, vous savez rendre compte et définir les priorités. Veuillez noter que de nombreux déplacements sont à prévoir.

– Aptitude à la négociation,

– Curiosité, ouverture d’esprit, sens du contact,

– Force de proposition et de conviction,

– Capacité d’analyse et rigueur

– Anglais impératif car la clientèle est internationale

A noter que vous serez amené à vous déplacer à l’occasion des différents événements organisés par Peter Auto, salon, repérage…

Pays: France

Localisation: Paris 75018