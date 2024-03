Offre Emploi : Chargé(e) de communication Senior – UrbanSoccer

À propos de l’offre d’emploi

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE

Le Groupe Urban est le leader des loisirs sportifs en France. Regroupant les marques UrbanSoccer, UrbanPadel, PSG Academy, UrbanEvent, UrbanStore et BusinessLeague, ce sont plus de 100 000 joueurs par semaine qui qui se réunissent dans les 35 centres du réseau. En plus de la location de terrain de foot à 5 et de Padel, les centres proposent de nombreux services afin de permettre à tous les publics de pratiquer une activité sportive tout en prenant du plaisir : championnats loisirs, écoles et stages de foot, anniversaires, événements d’entreprise, sports bar…

Nous recherchons un(e) chargé(e) de communication Sénior pour accompagner le développement de l’image et la diffusion des informations des différentes marques.

DESCRIPTION DU POSTE

– Lieu : UrbanSoccer – 159 rue de la République, 92800 Puteaux

– Contrat : CDI – 35H

– Date de début : Dès que possible

– Rémunération : 35-38K€ brut selon profil

– Avantages : abonnement Gymlib, mutuelle d’entreprise, participation au transport, carte déjeuner et tarifs préférentiels chez nos marques partenaires

MISSIONS PRINCIPALES

Rattaché(e) au Directeur Marketing, le ou la chargé(e) de communication aura pour missions :

■ Gestion, animation et développement des différents sites internet

■ Élaboration du contenu, des supports et des outils de communication (article, emailing…)

■ Gestion de l’e-réputation de l’entreprise (GMB, Analytics, avis…)

■ Déploiement d’une communication impactante pour promouvoir nos marques

■ Animation de la BDD UrbanSoccer (jeux concours, opération ponctuelle…)

■ Création de contenu en respectant les différentes chartes graphiques du groupe

■ Collaborer avec les services et les centres pour assurer une bonne diffusion des informations

■ Gérer la relation avec les différents prestataires (Agences, demande de tournage)

■ Assurer la communication interne du groupe (news interne, séminaire…)

PROFIL ET QUALIFICATION

– Formation supérieure bac+5 en communication / marketing

– Première expérience confirmée (+3 ans) dans la communication

– Autonome, créatif, force de proposition et rigoureux

– Très bon relationnel

– Très bonne expression orale et écrite

– Maîtrise des leviers de communication sur le web

– Connaissance de WordPress et du langage HTML5

– Maitrise des logiciels de PAO et du Pack Office

– Passionné(e) de sport et bonne connaissance du football et du padel

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à didier.manin@urbansoccer.fr et à romain.nibourel@urbansoccer.fr