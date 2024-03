Offre Emploi : Commercial – Pionniers de Chamonix

Profil recherché (H/F) :

Expérience 3/5 ans, travail en équipe, force de proposition, organisé et responsable.

Principales missions :

-Commercialisation des prestations B-to-B auprès des entreprises du territoire.

-Gestion d’un portefeuille existant.

-Suivi et mise en place des prestations vendues et des partenariats.

-Organisation et coordination des espaces d’hospitalité proposés les soirs de match.

-Animation du Pionniers Business Club.

Type de contrat :

C.D.I.

Début souhaité en Mai 2024.

Pour postuler, rendez-vous ici