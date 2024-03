Offre Alternance : Chef de projet Sponsoring – Intermarché

Description du poste

Notre Direction Marketing Clients & Communication recherche son futur Chef de Projet Sponsoring H/F en alternance.

Aux côtés de Jacques – Directeur Département Sponsoring & Partenariats, au sein de l’équipe Partenariats, vous garantirez l’élaboration des activations des partenariats FFF, LNR et IW. Pour cela vos missions seront :

Accompagner le directeur du sponsoring sur l’ensemble des sujets du département

Etablir le reporting de l’activité

Assurer une veille active sur les annonceurs et les entreprises inhérentes au secteur du marketing sportif

Suivre et analyser les données de la structure, réaliser le bilan des actions de médiatisation (en lien avec le service concerné), de visibilité et d’activations

Assurer le servicing auprès des adhérents et des autres services d’Intermarché

Entretenir la relation avec la FFF, la LNR, le IW et les agences partenaires ainsi que l’ensemble des prestataires

Gérer les activations et la billetterie pour les évènements : Coupe de France (Petit Poucet), TOP 14, PRO D2 et les courses cyclistes de l’équipe IW

Gérer les activations des matchs de l’équipe de France de football masculin et féminin

Gérer les réseaux sociaux de l’enseigne sur les sujets sportifs « Au plus près du sport »

Tout au long de cette mission vous serez en lien avec les différents intervenants impliqués dans les projets : équipes Publicité, Médias, Digital, prestataires et partenaires externes.

Cette liste est non exhaustive et d’autres missions pourront vous être confiées en fonction des besoins du service et de votre appétence. Nous serons à l’écoute de vos propositions !

Rémunération : Moins de 25 K €

Profil candidat

Niveau d’étude min. requis : Bac + 4

Formation / Diplôme : MASTER 1

Expérience Requise : < 1 an

Et si votre parcours venait nourrir notre mission ?

Vous êtes en formation de niveau Bac+4/+5 ou équivalent

Vous avez des connaissances ou une appétence pour les domaines du marketing sportif et de la communication

Vous maîtrisez l’ensemble du Pack Office

Vous avez des notions sur InDesign ou Photoshop

Vous recherchez une alternance de 1 ou 2 ans à partir d’août 2024 avec un rythme de 3sem/1sem

Vous êtes titulaire du permis B

Au sein de notre siège verdoyant de 83 hectares, nous vous proposons :

Une mission responsabilisante pour développer votre employabilité et autonomie

Un accompagnement aux petits oignons tout au long de votre parcours par votre tuteur, manager et chargé de RH

Avantages : 1 JRTT/mois, avantages CSE, prime de 13ème mois et participation / intéressement, salle de sport gratuite, drive

Télétravail possible selon nos conditions internes – jusqu’à 2 jours par semaine

Vous avez envie de rejoindre notre promotion de jeunes pousses Intermarché & Netto 2024 ? Parlons-en très vite !!

Lieu : Parc de Tréville – 91810 Vert-le-Grand

