Offre Emploi : chef de projet – Mandarine l’Atelier

Aux Portes de Paris, Mandarine est un atelier de 1 400m2 de plus de 13 ans d’activités dans les décors événementiels, la création de stands et le covering avec une expertise reconnue sur le Tour de France.

Nous sommes une équipe de professionnels alliant le travail artistique et la performance technique.

Nous réalisons en grandeur nature les concepts des agences d’activation de marque (Panenka, L’Uzyne,…) et des marques en direct (Bardinet, Google,…).

Nous souhaitons renforcer l’équipe actuelle avec un chef de projet.

Il/elle a pour mission d’accompagner les clients et prospects de Mandarine sur la faisabilité des projets puis d’assurer le suivi des projets remportés par l’atelier.

Commerce

● Réceptionner et qualifier les demandes entrantes des agences ou des marques

● Prendre le brief & déterminer les besoins des clients et prospects

● Etudier de faisabilité, l’estimation & budgétisation de ces besoins avec l’aide du Régisseur Général et du chef d’atelier

● Réaliser des devis précis et transparents pour les clients, en incluant tous les coûts associés au projet.

● Suivre le pipe des propositions et closer les projets

● Piloter la relation client : comités de pilotage, suivi, reporting

● Rédiger le cahier des charges : Élaborer des cahiers des charges détaillés en collaboration avec nos clients, décrivant clairement les objectifs, les contraintes et les délais du projet.

● Suivre les règlements

Suivi de production

● Suivre la mise en œuvre les projets avec le chef d’atelier et le régisseur général Veiller au respect des budgets et des délais

● Renseigner les éléments utiles à l’analyse des projets

● Sélectionner et suivre les prestataires extérieurs correspondants à l’aide du réseau de l’atelier

● Soutien opérationnel occasionnel : participer à quelques étapes du Tour de France 2024, présence sur le terrain, participer à des montages / exploitations / livraisons / démontages

Profil recherché :

Idéalement 1 à 3 ans d’expérience dans le secteur de l’événementiel (agence / annonceur / prestataire).

Curieux/se, force de proposition, dynamique

Rigoureux/se et autonome

Bon sens du relationnel et envie de travailler en équipe

permis B

CDI – Démarrage mars 2024 – Poste basé à Pantin – Présence à l’atelier nécessaire

Salaire : 30K€ à 32K€ bruts annuels selon profil et expérience

Contact : elrik@mandarine-latelier.com