Offre Emploi : Sponsorship Sales Manager – XIX Consulting

Poste à pourvoir

Sponsorship Sales Manager H/F

Dans le cadre de son développement, XIX Sports Group se renforce et est à la recherche de son/sa futur(e) Sponsorship Sales Manager.

Rattaché au Directeur du Développement, le Sponsorship Sales Manager aura pour objectif de développer les revenus de l’agence, en commercialisant principalement nos assets exclusifs.

Agence à taille humaine, nous sommes avant tout à la recherche d’un profil pro-actif, force de proposition et qui souhaite s’intégrer dans notre collectif, afin d’être partie intégrante de la croissance de l’entreprise.

Missions principales :

1. Identifier des cibles et préparer une approche adaptée

– Identifier les secteurs cibles et les potentiels annonceurs en analysant le marché à l’international

– Identifier les interlocuteurs clés au sein des organisations et adopter une démarche de prospection appropriée selon les interlocuteurs

– Avec l’appui du chef de projet marketing, créer les outils d’aide à la vente et les argumentaires commerciaux associés

2. Prospection commerciale

– Préparer et organiser les RDV avec les prospects

– Contribuer à la création des offres de sponsoring adaptées aux enjeux de chaque annonceur prospecté

– Assurer le suivi de tout le cycle de vente et les négociations

– Assurer un reporting régulier des actions commerciales en cours

Profil attendu

– Une première expérience dans la vente de sponsoring

– Une bonne compréhension de l’écosystème du marketing sportif

– Une grande autonomie dans le travail et un esprit d’équipe avéré

– Une première expérience à l’international serait un plus. Maitrise de l’anglais obligatoire

– Un réseau existant de décideurs serait un plus

Conditions :

– Ouvert au télétravail régulier

– Déplacements à prévoir pour les rendez-vous prospects, sur événements et pour les réunions d’équipes à Paris

– Rémunération selon profil et expériences

Candidatures à envoyer à contact@nineteen-sports.com

Date de début dès que possible