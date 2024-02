Offre Emploi : Chef de projet opérations stades – LFP

La Direction des Opérations de Matchs du Département Compétitions de la LFP recherche :

Chef de projet opérations stades (H/F)

Le Département Compétitions de la LFP est composé de deux directions : la Direction Juridique et la Direction des Opérations de Matchs, et gère 8 Commissions et 2 Panels. Il accompagne les clubs au quotidien. Son fonctionnement se structure autour des missions suivantes :

Assurer la production des compétitions organisées par la LFP dans un souci de rigueur et d’équité ;

Anticiper les évolutions structurelles et conjoncturelles afin de développer au mieux les activités sportives de la LFP.

La Direction des Opérations de Matchs s’articule autour de deux pôles d’activité :

Le pôle Sportif, en charge de l’établissement et de la mise en œuvre des calendriers, de la programmation télévisuelle des rencontres, de la gestion des délégués de matchs et de la bonne application des règles sportives des compétitions ;

Le pôle Stades, responsable du contrôle de conformité des infrastructures des stades et de l’accompagnement technique des clubs sur les questions de sûreté/sécurité, pelouse, supportérisme et plus généralement d’exploitation de stade.

Description des fonctions :

Le ou la candidat(e) interviendra au sein du pôle Stades de la Direction des Opérations de Matchs (8 personnes), aura la charge d’effectuer les missions suivantes :

En collaboration avec les autres membres du pôle :

Animation et suivi du réseau des experts métiers des clubs (information, partage d’expérience et de bonnes pratiques, groupe de travail) ;

Participation aux travaux des commissions infrastructures stades et expérience stades ;

Participation à l’organisation opérationnelle des séminaires annuels métiers (Directeurs Sûreté et Sécurité, Référents supporters, Stadium Managers, Référents pelouse) ;

Suivi de l’organisation et du déroulement des matchs à risques avec l’ensemble des parties prenantes (DNLH, clubs, délégués…etc.) ;

Participation à l’instruction des critères stades de la licence club ;

Soutien à l’activité quotidienne du Pôle Stades.

Le candidat assurera également en lien avec le chargé de mission sûreté sécurité :

Le suivi du projet « référentiel sécurité » : gestion du planning, des prestataires et du bilan statistique ;

L’édition et l’envoi des accréditations éditées par la LFP.

Compétences requises :

Master 2 ou équivalent, de préférence spécialisé dans l’organisation événementielle sportive, le management du sport ou la gestion d’enceinte sportive ;

2 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’organisation d’un évènement sportif de niveau national ou international ;

Aisance rédactionnelle et qualités relationnelles ;

Maîtrise des outils informatiques (Suite Office) ;

Anglais courant ;

Bonne connaissance de l’organisation du mouvement sportif et du football professionnel, notamment des modalités d’organisation d’un match.

Conditions :

CDD de 8 mois, Employé(e) au forfait jours ;

Remboursement de 50% du Pass Navigo/Forfait Mobilité Durable ;

Carte déjeuner prise en charge à 50% par LFP (13€/ jour) ;

Prise en charge par LFP du contrat santé famille (mutuelle) à hauteur de 88% ;

Avantages divers CSE.

Il/Elle pourra être amené(e) à se déplacer en France ou à l’étranger.

Qualités :

Votre rigueur, votre autonomie, votre disponibilité, votre dynamisme, votre capacité d’écoute, d’adaptabilité et votre envie de travailler en équipe, devront vous permettre d’assurer avec fiabilité et déontologie vos missions.

Disponibilité : Dès que possible

La LFP étudie avec la plus grande attention l’ensemble des candidatures qui lui sont adressées, notamment celles des personnes en situation de handicap, sans discrimination.

CDD – 8 mois

Temps plein

Télétravail ponctuel possible

Selon profil

6 Rue Léo Delibes, 75116 Paris, France

Pour postuler, rendez-vous ici