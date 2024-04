Offre Emploi : Chef-fe de projet équipementier junior – act for sport

Type de contrat : CDI

Début : juillet 2024

Lieu : Marseille

Salaire : en fonction du profil

Qui sommes-nous ?

act for sport propose une offre de sponsoring unique dans le sport amateur. Née d’une rencontre entre des experts de la publicité et des professionnels de l’équipement sportif pour les clubs amateurs, act for sport permet aux marques (inter)nationales de soutenir cet écosystème associatif. Notre volonté est d’accompagner les annonceurs dans des dispositifs RSE à forte valeur sociétale tout en leur assurant une visibilité forte, chirurgicale et engagée.

Depuis 2019, act for sport a permis à une vingtaine de marques d’équiper comme des pros plus de 160 000 sportifs au sein de 6 000 clubs amateurs.

Rejoindre notre équipe de passionnés, c’est s’engager auprès des clubs pour accompagner leur structuration et développement. C’est aussi contribuer à démontrer que la communication peut être engagée réellement et sincèrement.

Description du poste

act for sport s’agrandit et cherche sa nouvelle recrue en tant que Chef.fe de projet équipementier ! Sous la supervision du directeur de production en poste, tu seras en charge d’assurer la livraison des équipements que nous offrons aux clubs. Tu es extrêmement rigoureux.se et sais faire preuve d’initiative pour résoudre des problèmes, rejoins-nous pour :

Dans un premier temps, être garant du bon déroulement des opérations de sponsoring et leurs livraisons :

1️⃣ Négociation des conditions d’achats auprès des fournisseurs (marques, distributeurs, logistique, marquage…).

2️⃣ Être garant de la bonne communication des prix des équipements en interne.

3️⃣ Assurer les commandes, le suivi de la production et respecter les plannings de production.

4️⃣ Choix et sollicitation des prestataires de marquage et logistique.

5️⃣ Gestion des litiges avec tous les acteurs externes.

À moyen terme, tu deviens un élément stratégique dans la relation avec nos différents fournisseurs :

1️⃣ Relation contractuelle avec les différentes parties prenantes externes

2️⃣ Analyser et optimiser les coûts d’achats sur les opérations de sponsoring

3️⃣ Processer les différentes interactions (en interne et externe)

4️⃣ Création d’une base de données de marques avec des prix à jour

5️⃣ Optimiser l’intégralité de nos coûts d’achat

Profil recherché

Idéalement tu as une expérience en stage / alternance / CDI junior de 1 à 3 ans minimum chez une marque d’équipements sportifs, chez un distributeur, en logistique ou en achat.

Tu ne laisses rien passer et tu as le sens du détail.

Tu as une réelle passion pour les équipements sportifs.

Tu es connu.e pour ta motivation, ton autonomie et ta curiosité.

Rigoureux.se et flexible, tu fais preuve d’une grande capacité d’adaptation.

Tu fais preuve d’un excellent relationnel et d’une excellente gestion du stress.

Tu n’as pas peur de te déplacer dans nos entrepôts.

Les outils à maîtriser

Accompagné.e par ton manager, tu seras formé.e aux outils suivants (toute connaissance déjà acquise sera un plus) :

Notion

Gsheet

ShippingBo (ou autres OMS, WMS, SMS)

Compuzz, Webflow

Intéressé.e ?

Dis-nous en plus sur toi, ce qui te motive à postuler et pourquoi tu dois absolument rejoindre la team.

Sois créatif.ve, fais-nous rire, innove… on adore ça !

Pour postuler, tu peux nous joindre ton CV et un petit mail te présentant à l’adresse : recrutement@actforsport.eu

‍IMPORTANT, mets bien en objet de ton mail : Candidature Chef-fe de projet équipementier junior