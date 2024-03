Offre Alternance : Assistant Partenariat Sponsoring – Betclic

Betclic est une société tech de jeu en ligne et leader du pari sportif dans plusieurs pays Européens. Tous les jours Betclic s’engage à satisfaire la passion du sport en fournissant la meilleure expérience de divertissement à ses joueurs grâce à des technologies de pointe innovantes qui leur assurent un environnement de jeu sûr et sain.

Betclic, dont le siège français est à Bordeaux, est une entreprise multiculturelle et internationale comptant près de 950 collaborateurs répartis dans 5 pays d’Europe : France, Italie, Malte, Pologne, et Portugal.

L’univers du sport et du jeu te fait vibrer ? Tu aimes les défis et participer à l’effort collectif ? Rejoins l’aventure !

Intégré(e) au sein de l’équipe Partenariats / Sponsoring, tu travailleras en soutien des chefs de projet sur l’ensemble des missions, avec pour objectif ultime de contribuer à faire croître la base de joueurs Betclic tout en générant un maximum de reach et d’engagement auprès de notre cible.

YOUR ROLE WITHIN BETCLIC

Dans ce contexte tes missions seront les suivantes :

Gestion de l’outil ticketing,

Assister les chefs de projets sponsoring dans la gestion de leur portefeuille de partenariats,

Assister l’équipe dans le servicing des partenariats en amont et pendant les événements,

Suivi des livrables sur les assets Ligues & Clubs,

Construire les rapports de synthèse et d’analyse des partenariats,

Gérer la mise à jour d’outils utilisés par l’équipe,

Veille et analyse du marché.

WHO WE ARE LOOKING FOR?

Des collaborateurs avec une bonne dose d’humour, du respect et de la bienveillance, [un amour pour la technique], un peu de zèle et une réelle passion pour leur métier !

Cette alternance est fait pour toi si tu es/as :

Etudiant(e) en marketing de niveau Bac+4 ou Bac+5, type École de commerce, ou équivalent universitaire,

Une forte appétence pour le sport et idéalement pour les paris sportifs,

Déjà travaillé au sein d’organisation dont le sponsoring et la mise en place d’activations de marque sont au cœur de la stratégie de développement,

De solides compétences analytiques, tu sais comment rentabiliser des opérations de sponsoring et êtes orienté datas et résultats,

Une bonne compréhension des enjeux business, une orientation résultat,

Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (pack Office Microsoft, Excel, Outlook et PowerPoint principalement),

Une maitrise parfaite de l’anglais,

Dynamique, méthodique, rigoureux(se), proactif(ve) et réactif(ve).

WHAT ARE THE RECRUITMENT STEPS?

Si ta candidature est sélectionnée, tu seras contacté par Mathilde sous une semaine pour une préqualification RH (15 minutes),

Nous te demanderons ensuite de réaliser le Test AssessFirst (personnalité, motivations et réflexion),

Tu rencontreras ensuite – Damien, Head Of Partnership Marketing – ton futur tuteur,

Enfin, Mathilde te recevra en entretien final RH et en profiterons pour débriefer ensemble ton Test AssessFirst,

Afin d’offrir une expérience candidat idéale, le processus de recrutement Betclic dure, en moyenne, 4 semaines.

WHAT CAN YOU EXPECT?

Une carte Ticket Restaurant® financée à hauteur de 50% (9€/ jour)

Une mutuelle d’entreprise prise en charge à 100% pour vous et vos enfants

Un abonnement de transport pris en charge à hauteur de 50% ou une prime annuelle de mobilité durable (200€ pour les trajets domicile – travail en transport durable)

Des locaux hors du commun avec un rooftop aménagé pour profiter d’animations régulières, de pauses et de déjeuners au soleil face à la Cité du Vin

Des cours de sports 2 fois par semaine

Et l’opportunité de travailler dans une atmosphère conviviale, jeune et fun !

Poste en alternance à pourvoir dès septembre 2024 à Bordeaux.

Betclic Group – 117 quai de Bacalan 33300 BORDEAUX.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

