Offre Alternance : journaliste – Sport Buzz Business

Sport Buzz Business est un site média créé en 2012, spécialisé dans l’actualité du marketing sportif et du sponsoring.

Pour étoffer l’équipe éditoriale actuelle, nous recherchons un(e) étudiant(e) en alternance.

MISSIONS

Veille

Rédaction et publication d’articles, traitement de communiqués de presse, interviews,…

Couverture d’évènements terrain (conférences de presse, reportages, voyages presse…)

Animation réseaux sociaux

Vidéos, photos

Animation des réseaux sociaux du site

QUALITES REQUISES / COMPETENCES

– CURIEUX

– Fort Intérêt pour le sport, les marques, les médias et l’économie

– Très bonnes capacités rédactionnelles : syntaxe et orthographe

– Esprit de synthèse

– Rapidité, réactivité, rigueur et autonomie

– Connaissance et utilisation des réseaux sociaux Twitter et Instagram

– Niveau d’anglais correct indispensable

– Savoir produire des contenus vidéos est un plus

PROFIL

Etudiant(e) de niveau bac+4 ou bac+5

Vous suivez actuellement une formation en journalisme, média, sport business, communication

Vous recherchez une expérience enrichissante dans un domaine qui vous passionne

Vous avez une première expérience dans l’univers du sport et les médias

Une appétence pour l’entrepreneuriat et le développement commercial est un véritable plus

Informations complémentaires

Poste à pourvoir en alternance pour une durée de 1 an ou 2 ans

Début : à définir en fonction du calendrier

Rémunération conventionnelle et légale (sur la base des critères d’âge, de contrat, de diplôme)

Lieu : Paris ou province (télétravail possible)

Pour postuler à cette annonce, merci de nous envoyer votre candidature par email à infos@sportbuzzbusiness.fr