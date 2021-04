Agence – Eurocom nouveau partenaire communication de la Ligue féminine de handball

Eurocom devient le nouveau partenaire communication de la Ligue Butagaz Energie, la Ligue féminine de handball.

L’agence de communication à 360° accompagnera la LFH dans la création de tous ses supports de communication, les réalisations des produits dérivées ainsi que la signalétique et l’évènementiel.

Après 11 années passées aux côtés du club de Paris 92, Eurocom s’implique encore un peu plus dans le handball féminin professionnel en rejoignant « la première ligue digitale féminine » jusqu’en 2024.

Nodjialem Myaro, présidente de la LFH : « Nous aimons relever les défis. Celui de la structuration de la LFH et de ses clubs de Ligue Butagaz Énergie aussi. Nous avions pour cela besoin d’un partenaire solide à nos côtés qui pourrait nous orienter et nous aider dans nos chantiers de développement. Nous en avons trouvé un en Eurocom. Bien plus qu’un prestataire, il s’agit d’un véritable partenaire capable d’accompagner la Ligue et ses clubs dans leurs besoins. »

Jean-Luc Schneider, PDG d’Eurocom : « Nous sommes très fiers de devenir le partenaire communication de la LFH d’autant que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Face à des clubs aussi performants, nous n’avons d’autres choix que de viser l’excellence dans « l’art d’être vu. » Toutes nos équipes sont motivées et prêtes à relever ce nouveau challenge, celui d’accompagner les clubs de la LFH et leur offrir le meilleur rapport qualité/ prix/ service du marché.»