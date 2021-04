Gameday – Amazon installe le « Just Walk Out » au TD Garden de Boston

Alors que le TD Garden accueille à nouveau du public pour les matchs des Boston Celtics (NBA) et des Boston Bruins (NHL), la salle multifonctionnelle a annoncé l’ouverture de deux boutiques permettant de faire ses achats food & beverage sans s’arrêter pour payer.

Grâce à la technologie « Just Walk Out » d’Amazon, deux « convenience stores » MRKT sont dorénavant ouverts sans caisse. Une initiative qui vise à simplifier la consommation et proposer une nouvelle expérience d’achat.

Pour entrer, les acheteurs présentent leur carte de crédit. Une fois à l’intérieur, la technologie utilisée permet de détecter les mouvements des produits des linéaires et de créer un panier virtuel. Une fois que l’acheteur a quitté le point de vente sans s’arrêter à une caisse, ce dernier est facturé.

.@tdgarden, home of the @celtics and the @NHLBruins has opened a 🆕 checkout-free stores that will be using @amazon’s ‘Just Walk Out’ technology.

Fans can shop snacks without having to stop to pay!

The tech is a combination of computer vision, sensor fusion and deep learning. pic.twitter.com/wmW3N5JRLa

— Sport Innovation Society (@sis) April 1, 2021