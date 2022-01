Des contenus sport de CANAL+ bientôt diffusés sur Snapchat

Hier, le Groupe CANAL+ et Snapchat ont officialisé la signature d’un partenariat portant sur la diffusion de contenu.

Dans le détail, Canal+ diffusera des épisodes et des extraits d’émissions ainsi que des formats originaux sur Discover, la plateforme dédiée aux contenus éditoriaux sur Snapchat.

Le sport, qui est un des piliers de CANAL+, sera évidemment représenté et visible sur Snapchat. L’occasion pour la chaîne de valoriser ses principaux droits sportifs auprès d’un public très jeune.

Au programme, le show « Champions Cut » dédié à l’UEFA Champions League ou encore une chaîne au coeur des GP de Formule 1.

Outre le sport (pas de diffusion en direct de matchs et autres évènements annoncés), ce partenariat permettra à CANAL+ de mettre en avant d’autres piliers comme l’humour, le divertissement, la fiction, la musique et autres sujets de société.

Les autres émissions annoncés sur Snapchat sont Broute, La Boîte à Questions, Clique X ou encore Clique Mode Portrait.

« Nous sommes très heureux que le Groupe CANAL+ fasse son entrée sur Snapchat. Après le succès du lancement des chaînes TPMP en 2021, nous déploierons progressivement nos marques Antennes et Digital ainsi que des formats Sports innovants. Nos contenus rayonneront avec une autre narration, adaptée au format vertical et dynamique de Snap. » explique Pierre-Emmanuel Ferrand, Directeur du Digital de CANAL+, dans un communiqué.

En 2021, Snap revendique 17,7 millions d’utilisateurs actifs quotidiennement en France. « Nous sommes ravis de compter CANAL+ parmi nos partenaires Discover. Cet accord est une nouvelle étape dans notre souhait de proposer le contenu le plus pertinent possible, reflétant la culture et le paysage médiatique français » ajoute Jean-Philippe Louis, Media Partnerships et programming Manager, France. « C’est aussi la preuve qu’une collaboration de confiance peut être nouée entre plateformes et grands groupes de médias qui peuvent ainsi adresser l’audience la plus large possible. »