NFT – Le circuit de tennis virtuel « BallMan Project » de Stan Wawrinka bientôt lancé après une refonte du gameplay

Quelques mois après l’annonce du « Ballman project » porté par Stan Wawrinka, les créateurs ont décidé de faire évoluer légèrement l’aspect gamification du concept NFT dédié au tennis.

Dans quelques semaines, les passionnés de tennis et de NFT vont pouvoir acheter 5555 NFTs mis en vente lors de 3 phases (les prix varient de 0,08ETH à 0,125ETH soit entre 175€ et 275€ actuellement).

Plus qu’une collection digitale, ces NFTs représenteront des joueurs de tennis avec leurs propres caractéristiques qui pourront évoluer en fonction de votre activité.

Des avatars virtuels qui vous permettront de participer à des compétitions de tennis virtuelles. A la manière d’un tournoi de poker en ligne, certains tournois offriront une dotation financière et seront accessibles via un buy-in, comprenez un droit d’inscription pour participer. « 75% de ce montant sera redistribué aux joueurs en tant que prize pool » nous précise Prosper Masquelier, entrepreneur et con-fondateur de ce projet. Chaque semaine, des tournois gratuits seront également proposés aux joueurs qui pourront également entraîner chaque jour leur avatar.

Plus qu’un simple NFT, Ballman Project souhaite ainsi proposer une véritable expérience « gaming ». Dans le jeu, il vous sera notamment possible de réaliser des achats pour faire progresser votre avatar et augmenter ses statistiques (puissance, vitesse, mental, technique, tactique, chance). Les résultats acquis dans les tournois viendront également modifier vos statistiques. De quoi gonfler potentiellement la valeur de votre NFT.

Les possesseurs de ces NFTS auront ainsi accès aux NFT Open Series, les tournois virtuels qui animeront la communauté. Comme n’importe quel NFT, ces pièces virtuelles prendront ou pas de la valeur et peuvent représenter pour certains une opportunité d’investissement, chaque possesseur pouvant revendre à tout moment son NFT sur la place de marché OpenSea.

Un environnement digital (Metavers) qui permet à Ballman Project de proposer également des opportunités à différents secteurs d’activités. Récemment, les équipes ont noué des partenariats avec Cyber Sneakers ou encore SwissBorg (cryptomonnaie).

We’re very excited to partner with one of our fave #Swiss #tennis stars @stanwawrinka and the @ballmanproject on their #NFT open series virtual #tennis tournament. Watch this space for more information to come soon….#SwissBorg #Ballman #mint pic.twitter.com/tc4mtsJAkP

— SwissBorg (@swissborg) January 26, 2022