Didier Quillot s’exprime sur les droits TV de la Ligue 1 et Mediapro pour une mission parlementaire à l’Assemblée Nationale

Cette semaine, la mission parlementaire sur les droits TV et le modèle économique sportif auditionne de nombreux acteurs du secteur et notamment du football professionnel.

Ce jeudi, c’est Didier Quillot, ancien Directeur Général de la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui a été entendu notamment par Cédric Roussel, Député et Président du Groupe d’études « Économie du Sport » à l’Assemblée Nationale et Régis Juanico, Député.

L’occasion pour Didier Quillot de revenir pendant près de 2 heures (replay vidéo ici) sur l’épisode Médiapro et la chaîne Téléfoot concernant les droits TV de la Ligue 1 Uber Eats.

Extraits

Un prix de réserve pour les droits TV de la Ligue 1

« Oui il y avait un prix de réserve. Lors d’une réunion du comité de pilotage, nous leur avons demandé avec Mathieu Ficot et le cabinet Clifford Chance, de fixer une fourchette minimum et maximum, les prix allaient de 800M€ à 1,2 milliard d’euros. Nous avons travaillé avec Clifford Chance pour rassembler les chiffres et sur la base des études et remontées par les membres du comité, le prix de réserve a été fixé à 965 millions d’euros, ce qui représentait une progression de près de 25%. »

« Nous avons rencontré tous les acteurs, nous avons fait un travail exhaustif pour essayer de créer le maximum de compétition sur cet appel d’offres et absolument pas pour éliminer Canal+ comme j’ai pu l’entendre dans vos précédentes auditions. Il n’y avait aucune volonté d’éliminer quiconque, simplement la volonté de créer une tension compétitive de façon à ce que les droits montent le plus puisque c’est ce qui a été demandé par l’écosystème football à ce moment là. »

Pour revoir l’intégralité de l’audition de Didier Quillot, rendez-vous ici