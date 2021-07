Offre Alternance ou stage : Assistant communication (Rédacteur, CM) – Stade de Reims

Créé en 1931, le Stade de Reims est un nom qui compte sur l’échiquier footballistique français. Un palmarès éloquent (6 fois champion de France, double vainqueur de la Coupe de France et deux fois finaliste de la Ligue des Champions notamment) et une approche du football nouvelle, basée sur le jeu combiné, lui ont donné ses lettres de noblesse.

Premier club à dimension internationale dans l’histoire du football français, le Stade de Reims a su enrichir, au fil de ses épopées, les étagères de sa salle des trophées…

Principales missions

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en communication ou en journalisme motivé(e) et féru(e) de football, qui suit son évolution, et désire s’impliquer dans la vie d’un club.

– Rédaction de brèves, articles, présentations de matchs, comptes rendus des différentes équipes du club, interviews auprès de joueurs et joueuses, acteurs sportifs et péri sportifs pour publication sur le site officiel et les réseaux sociaux

– Veille et participation à la création de contenus et à l’animation des réseaux sociaux du club (community management)

– Couverture d’événements sportifs et extra sportifs (matchs, conférences, événements commerciaux liés au club…)

– Le cas échéant, participation à la gestion des médias.

Profil

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en communication ou journalisme (niveau Bac +4/5), motivé(e), flexible, dynamique, capable de se fondre rapidement dans une équipe. Ecriture accrocheuse, orthographe irréprochable, excellente maîtrise des réseaux sociaux. Communication, autonomie, rigueur et organisation sont les maîtres mots du profil recherché !

Disponibilité sur les matchs de nos équipes. Stage de 6 mois rémunéré (pas de stages de durée inférieure) ou alternance. Convention obligatoire. À pourvoir dès maintenant et au plus tard en septembre.

Pour postuler : communication@stade-de-reims.com