France Télévisions séduit 7 annonceurs pour le Tour de France 2021

Depuis plus d’une semaine, les après-midi de France Télévisions sont rythmées par la diffusion du Tour de France 2021.

Pour cette édition qui retrouve sa place en juillet, la régie publicitaire de France TV a réussi à convaincre 7 annonceurs : E.Leclerc, Century 21, Krys, Probikeshop, Škoda, Senseo et Zwift.

Dans le détail, E.Leclerc, sponsor du maillot à pois, parraine l’intégralité des programmes comm les directs et les magazines). Century 21, Krys, Probikeshop et Škoda sont présents sur les directs et Senseo et Zwift sur les magazines.

Sur la première semaine de cette édition 2021, France Télévisions revendique 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne sur France 2 avec 38,3% de part d’audience (2,2M en moyenne sur France 3).