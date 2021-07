Football – adidas dévoile un nouveau ballon pour les 1/2 et la finale de l’UEFA Euro 2020

A l’aube des 1/2 finales et de la finale de l’Euro 2020, adidas a dévoilé le design spécifique du ballon qui sera utilisé pour les trois derniers matchs.

Baptisé « Uniforia Finale », le ballon s’inscrit dans la continuité de celui utilisé depuis le début de la compétition et se pare d’une robe de couleur gris chromé.

Des détails en filigrane du stade de Wembley qui accueille les demi-finales et la finale sont notamment visibles. « Ces éléments contrastent avec les coups de pinceau vert, rouge, cyan et rose, inspirés des symboles emblématiques de Londres et des couleurs traditionnelles de la célébration du football, qui se dressent sur un fond noir représentant la sombreur du ciel nocturne de Londres » ajoute la marque aux trois bandes dans son communiqué.

Dans sa version pro, ce ballon est vente au prix de 140 euros.

Le ballon fera ses débuts pour la première demi-finale qui oppose l’Italie à l’Espagne mardi 6 juillet. Mercredi, ce sera au tour du match entre l’Angleterre et le Danemark d’offrir une large visibilité au ballon de la marque aux trois bandes, avant la finale dimanche.

Jusqu’ici, le ballon utilisé pour cet Euro 2020 ressemblait à ça.

