« GreenPark Sports », le nouveau jeu mobile dédié aux fans de sport

Dans quelques mois, les fans de sport vont pouvoir découvrir « GreenPark Sports », une nouvelle application mobile qui mise sur la gamification et le fan engagement.

A l’intérieur de l’app, les utilisateurs pourront customiser leur avatar aux couleurs de certaines équipes les plus populaires. GreenPark a notamment signé des contrats avec la NBA, LaLiga ou encore la League of Legends Championship Series en eSport.

Gaming et rewards pour les Fans

GreenPark Sports proposera des mini-jeux et des défis qui permettront aux fans de gagner des points et de remporter des récompenses. Une plateforme qui se veut ouverte aux interactions et qui récompensera les « meilleurs supporters ». Les utilisateurs auront notamment accès en temps réel à de nombreuses données fournies par Sportradar.

Plus qu’une simple fantasy league, GreenPark Sports se positionne comme un véritable jeu immersif gratuit (certainement freemium ?) avec un univers graphique propre et des personnages sympathiques.

« Ce partenariat va nous permettre de nous rapprocher de la communauté des gamers du monde entier » précise Oscar Mayo, responsable du marketing et du développement international de LaLiga.

GreenPark Sports sera lancé au début de l’année 2021. Derrière cette initiative, on retrouve le cofondateur et ancien PDG de YouTube, Chad Hurley. Ce dernier est accompagné de Nick Swinmurn (ancien PDG de Zappos) et Ken Martin (ancien directeur commercial de BLITZ).

Quelles seront les prochaines organisations sportives à rejoindre GreenPark dans les semaines et mois à venir ?