Kappa fait appel au journaliste Alexandre Ruiz pour dévoiler les nouveaux maillots 2020-2021 d’Angers SCO

En ce mois de juillet, la majorité des clubs européens présentent leurs nouveaux maillots 2020-2021, avec plus ou moins d’originalité.

Kappa, équipementier d’Angers SCO, a décidé de faire appel au journaliste de beIN SPORTS Alexandre Ruiz, très suivi sur les réseaux sociaux.

À l’instar de nombreux clubs ayant révélés dernièrement leurs nouveaux maillots, l’Angers SCO présente son KIT Kombat Pro 2021 avec l’équipementier Kappa. Leur collaboration dure puisque les deux entités travaillent ensemble depuis 7 ans.

Pour présenter ces nouvelles tuniques et activer le partenariat, les dirigeants angevins et l’équipementier ont fait appel à un spécialiste reconnu du monde du football, Alexandre Ruiz. Dans une vidéo détaillée, qui revient sur l’histoire et les valeurs du club, le spécialiste présente les nouveaux maillots conçus autour de 4 axes : valeurs, identité, passion et héritage…avant de proposer de les gagner.

Cette opération a pu être mise en place grâce à VISTA Sports Agency. « Le Club d’Angers SCO, avec lequel VISTA Sports collabore sur des sujets sponsoring / visibilité, avait une problématique, celle du lancement de son nouveau maillot avec son équipementier Kappa » nous précise, Marc Baron directeur de l’agence. « L’idée était d’organiser une opération originale, innovante, de bénéficier de l’appui d’une personnalité appréciée du plus grand nombre et reconnue dans le domaine du Football, dotée d’une communauté importante sur les réseaux sociaux, et surtout de parvenir à nourrir l’histoire qui se cache derrière ce maillot. »

Cette activation permet notamment à Angers d’atteindre une audience digitale bien plus large. Alexandre Ruiz a publié la vidéo sur ses réseaux, notamment sur Twitter avec une audience potentielle de 508 000 followers lorsque le SCO ne chiffre « qu’à » 188 000 followers. On peut dire que le club a fait appel à un véritable « influenceur » de la Ligue 1 Uber Eats, par ailleurs ambassadeur de l’opérateur de paris sportifs Netbet ou encore du CIC dans le cadre de son programme eSport.

« L’impact de cette opération, à peine 24h après son lancement, a dépassé nos attentes »

« Pour l’Angers SCO et pour KAPPA, le choix du profil d’Alexandre Ruiz, que VISTA Sports accompagne dans la gestion et l’exploitation de son image, est apparu logique et légitime » ajoute Marc Baron. « Son capital sympathie et son expertise dans cet exercice ont permis de construire ensemble ce contenu à la fois riche et original, tel que souhaité par les protagonistes pour célébrer cet événement. Certains se souviendront de ses revues de presse postées quotidiennement pendant le confinement. Apporter de la connaissance et de la bonne humeur à son auditoire sont l’une des marques de fabrique d’Alex tout comme le dynamisme et la générosité qui le caractérisent tant. L’impact de cette opération, à peine 24h après son lancement, a même dépassé nos attentes. Nous sommes donc très heureux pour l’Angers SCO et Kappa. »

Les supporters également investis dans l’annonce

Pour le reveal des nouveaux maillots, le club a également mis en scène des supporters dans une vidéo (visible dans la présentation d’Alexandre Ruiz) revenant sur leurs plus beaux souvenirs. Un storytelling qui permet de renforcer et de véhiculer l’image d’un club historique et familiale.

Nouveaux maillots 2020-2021 Angers SCO x Kappa

Pour le maillot domicile, les bandes noires sont présentes pour la toute première fois en « all over » sur tout le maillot, manches incluses. Des touches de doré viennent agrémenter le look global du jersey et continuent de célébrer le centenaire du club. On retrouve cette couleur sur le col et les logo Kappa sur la poitrine et les flancs. Enfin, le hashtag #LAFORCEDUSCO a été inséré au dos du col.

Maillot away Angers SCO 20-21